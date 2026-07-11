ALIANZAS POLÍTICAS
Cuestión de Estado: "Feijóo marca la agenda"
El PP modula su discurso tras las palabras Feijóo y apunta al "absentismo fraudulento" y a "cuidar a los enfermos"
El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y al expresidente de Correos en el caso Leire
Juanma Moreno nombra su primer gobierno de coalición con Vox: continuidad y perfiles con peso político
Últimamente, quizás en demasía en toda esta legislatura, la agenda política está marcada por lo que dicten los tribunales. Son las decisiones judiciales las que decidan por dónde va, en cierto modo, la conversación política y la opinión publicada.
Los casos, presuntos, de corrupción que van conociéndose y cercando al gobierno se van sucediendo uno a otros. Hasta el punto de que las sentencias se amortizan sin más. Porque una semana destaca la trama Leire Díez y sus ramificaciones, que ya se ha llevado a la imputación de altos cargos como la directora general de la Guardia Civil, del ‘número dos’ operativo de la benemérita, y de la presidenta de la SEPI, entre otros. En otros momentos, el caso de Begoña Gómez es sobre el que pivota la conversación, más estos días cuando se va aproximando el momento de ponerle fecha al juicio. Sin olvidar la falta de las explicaciones que prometió el expresidente Zapatero por las joyas encontradas.
Pero mientras el Gobierno intenta recurrentemente -con escaso éxito- marcar la agenda con un Pedro Sánchez hiperactivo en actos sectoriales, ya sean de vivienda, dependencia, agricultura o cultura, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, consigue abrir otras discusiones política que alejan el debate, al menos obliga a compartir el espacio, de los casos de corrupción que dañan al Gobierno. Comprando a Vox el ideario y la defensa de la ‘prioridad nacional’ para cerrar los gobiernos autonómicos o, últimamente, con la ley de nietos, la regularización de migrantes, o con la ley del concebido no nacido.
Sin duda, el tema que Feijóo ha conseguido estos días imponer en el debate político-para regocijo del Gobierno- es el de las bajas laborales y el absentismo. Se le criticaba por dedicarse solo a criticar al Gobierno pero poco a poco va el presidente del PP exponiendo su proyecto alternativo.
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