¿Qué es el plan de pueblos del Govern? Todas las claves de las ayudas para los municipios pequeños

La Generalitat de Catalunya pondrá en marcha este julio un plan de pueblos para inyectar recursos extraordinarios en los municipios pequeños de Catalunya, que son los que tienen más problemas para financiarse. Serán 400 millones de euros que se repartirán en los próximos cuatro años (2026-2030). La primera convocatoria de ayudas será de 100 millones y se abrirá este mismo mes. Es un proyecto impulsado por el Departament de Presidència y pactado con ERC en los presupuestos catalanes aprobados la semana pasada. Estos son los detalles del plan.

Podrán acogerse al plan 807 entes locales. De ellos, 725 son municipios de menos de 5.000 habitantes, que representan el 76% del total de municipios de Catalunya. A estos hay que sumar 65 entidades municipales descentralizadas, núcleos de población con cierta autonomía, pero sin la condición de municipio. Finalmente, también podrán acceder al plan las 17 capitales de comarca de menos de 15.000 habitantes. Está previsto que de esta primera convocatoria de ayudas se beneficien entre 80 y 100 aspirantes. El resto deberán aspirar a las siguientes. La idea del Govern es que sea un plan de carácter permanente que se prolongue más allá de este primer ciclo de cuatro años.

Los 100 millones consignados para la primera convocatoria se dividirán en cuatro categorías en función del tamaño del ente local. Los núcleos de menos de 500 habitantes -categoría A- se repartirán 21 millones. Estos municipios podrán solicitar ayudas de hasta un máximo de medio millón de euros. Esto significa que, si todos los solicitantes logran la cuantía necesaria, en esta convocatoria se podrá atender a un máximo de 42. En la categoría B, habrá 25 millones para los municipios de entre 500 y 2.000 habitantes, que podrán aspirar a una ayuda máxima de un millón de euros cada uno.

La tercera categoría, la C, contará con 30 millones para localidades de entre 2.000 y 5.000 habitantes. Podrán recibir una ayuda máxima por municipio de 2 millones de euros por municipio. Finalmente, la categoría D está pensada para las capitales de comarca de menos de 15.000 habitantes. Se han consignado 24 millones en total y la ayuda máxima que podrán recibir será de 6 millones de euros.

Catalunya tiene poca población rural porque la mayoría de los habitantes se concentran en los municipios urbanos. / El Periódico

Los entes locales que quieran aspirar a las ayudas deberán presentar una memoria explicando qué proyecto o proyectos quieren impulsar. La Generalitat ha fijado cuatro tipos de iniciativas subvencionables. En primer lugar, todo aquello que tenga que ver con la rehabilitación de núcleos urbanos. Es decir, la reforma de calles, plazas, pavimentos, la mejora de la accesibilidad y del alumbrado eficiente. En segundo lugar, la puesta en valor del patrimonio histórico. Aquí se contemplan la rehabilitación de edificios patrimoniales de uso público, la recuperación de elementos patrimoniales en mal estado -fuentes, muros, caminos, etc- y otras reformas del legado local que refuercen el turismo rural.

La tercera categoría de proyectos tiene que ver con la vivienda. Así, se podrán pedir ayudas para rehabilitar viviendas ubicadas en núcleos antiguos para ponerlas a disposición de la población. También para adquirir pisos para destinar al alquiler asequible y para invertir en mejoras de eficiencia energética y confort climático de los edificios. Finalmente, habrá una cuarta tipología de iniciativas subvencionables: proyectos destinados a impulsar infraestructuras que permitan acoger polígonos de actividad económica.

El plan de pueblos es una de las condiciones que ERC puso sobre la mesa para desbloquear los presupuestos de Salvador Illa para este año. El partido de Junqueras argumentó que el plan de barrios que había puesto en marcha la Generalitat en 2025 solo beneficiaba a las grandes ciudades y que era necesario compensar a los municipios pequeños. El plan de pueblos que se ha diseñado finalmente es una herramienta que pueden reivindicar tanto los republicanos como los socialistas. ERC puede exhibir que ha dejado su sello en las cuentas, mientras que el PSC puede defender que no solo se preocupa por las zonas metropolitanas de Catalunya -donde concentra más apoyos-, sino también por las zonas rurales, donde aspira a crecer en votos.

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El calendario del plan de pueblos tampoco es gratuito. La medida se impulsa cuando queda menos de un año para las elecciones municipales de mayo de 2027. De hecho, se prevé que la resolución definitiva de la primera convocatoria, con los municipios beneficiarios, se dé a conocer en abril de 2027. Es decir, pocos días antes de la votación, habrá un centenar de alcaldes que podrán reivindicar haber logrado la financiación necesaria para impulsar algún proyecto clave en su municipio.