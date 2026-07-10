Illa ensalza el mandato de Aragonès y le agradece no haber hecho un uso "patrimonial" de la Generalitat

Hace unas semanas era Convergència la que depositaba su fondo documental en el Arxiu Nacional de Catalunya, y este viernes ha sido el turno del expresident Pere Aragonès, quien ha entregado los archivos relativos a su etapa al frente de la Generalitat. En ambas ocasiones, el actual president, Salvador Illa, ha presidido el acto de entrega, y si en la primera ocasión reconoció un "balance positivo" de la aportación de Convergència y de la obra de Govern de su fundador, Jordi Pujol, en esta ocasión ha querido destacar el hecho de que Aragonès no hiciera un uso "patrimonial" ni del país, ni de la institución.

"Lo digo en sentido constructivo, que nadie se lo tome de otra forma, pero vi en Aragonès un concepto no patrimonial ni del país ni de la institución. Las instituciones son de todos y tenemos que tener una visión inclusiva", ha defendido el president, que ha destacado de Aragonès que pusiera "siempre la institución por delante de todo". Además, ha calificado de "modélico" el traspaso hecho por el republicano cuando dejó la Generalitat, y ha puesto en valor algunos de los proyectos que inició durante su mandato y que finalmente han visto la luz durante el suyo, como el Pacte Nacional per la Llengua o el Estatuto de Municipios Rurales.

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Por su parte, Aragonès ha reivindicado la entrega de la documentación como una muestra de "continuidad" y ha calificado este paso de "normalidad institucional". Además, el expresident ha afirmado que es una forma de ser "transparente" con las actuaciones realizadas durante su mandato y de reflejar su presidencia como un "trabajo en equipo". También así lo ha calificado Illa, que ha asegurado que es una forma de "transparencia bien entendida", porque permite a estudiosos y curiosos tener "la fuente primera" de todo lo que ocurrió entre los años 2021 y 2024 en la Generalitat.