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La nota de corte de Políticas en la Carlos III se dispara tras anunciarse que Leonor estudiará ese grado: de 9,5 a 10,7

Este umbral no condiciona el acceso de la Princesa de Asturias, que llegará a este centro público desde el bachillerato internacional

La Princesa Leonor, el 24 de octubre de 2025, durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 celebrados en el Teatro Campoamor, en Oviedo.

La Princesa Leonor, el 24 de octubre de 2025, durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 celebrados en el Teatro Campoamor, en Oviedo. / Raúl Terrel - Europa Press

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid
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La nota de corte del Grado en Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid se ha disparado en la primera adjudicación de plazas para el curso 2026-2027. El acceso pasa de los 9,542 puntos del pasado año a 10,728 sobre 14, un incremento de 1,186 puntos. Es el umbral más alto de este centro de toda su historia para estos estudios concretos.

La subida coincide con el año en que la Casa del Rey anunció que la princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III una vez concluya su formación militar. Aunque no puede establecerse una relación de causa y efecto entre ambos hechos, la decisión de la heredera ha situado estos estudios en el foco informativo durante los últimos meses y ha dado una visibilidad inédita a una titulación que habitualmente no concentra tanta atención pública.

La incorporación de Leonor no dependía, en cualquier caso, de esta nota de corte. La Princesa accederá a la universidad a través del Bachillerato Internacional que cursó en el UWC Atlantic College de Gales, cuya admisión en las universidades españolas se realiza mediante un procedimiento específico de acceso y homologación, distinto del de los estudiantes que concurren por la vía ordinaria de la PAU. Por eso ya supo hace semanas que iba a entrar y así lo anunció la Zarzuela.

Felipe VI y la Princesa Leonor realizan un vuelo de instrucción en la Academia General del Aire (AGA), en San Javier, Murcia, en el marco de la instruccíón militar de la heredera a la corona.

Felipe VI y la princesa Leonor realizaron un vuelo de instrucción en la Academia General del Aire (AGA), en San Javier, Murcia, en el marco de la instruccíón militar de la heredera a la Corona. / CASA DE SM EL REY

El aumento de la demanda, además, no parece limitarse al grado simple. También han registrado incrementos varios dobles grados de la Universidad Carlos III que combinan Ciencias Políticas con otras disciplinas, un comportamiento que apunta a un mayor interés por este ámbito académico en su conjunto tras conocerse que la heredera del trono se ha decidido por esos estudios.

Noticias relacionadas y más

Leonor ha acabado esta semana su formación militar de tres años y empezará a primeros de septiembre su etapa universitaria. La Princesa de Asturias ha pasado por los tres ejércitos y este viernes el Rey ha entregado los reales despachos de empleo en la Academia general del Aire y del Espacio, en Murcia.

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