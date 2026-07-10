Moreno Bonilla blinda su gobierno para desplegar una agenda propia de gestión que le distancie de las exigencias de Vox

El gobierno con el que Juanma Moreno comenzará su tercera legislatura está diseñado para tratar de blindarse de la irrupción de Vox y distanciarse del pesado lastre que suponen las 150 medidas pactadas con la formación de Santiago Abascal que ha impuesto su agenda en temas como la inmigración, la lucha contra el cambio climático o las relaciones con los sindicatos. El objetivo es reivindicar que la "vía andaluza sigue siendo una realidad" y que aunque haya una coalición "el PP seguirá siendo el PP y Vox seguirá siendo Vox". Para ello, el PP ha optado por mantener el "tronco común" de la anterior legislatura aunque con los suficientes ajustes para establecer contrapesos políticos, mantener la agenda en los temas clave y marcar un sello propio en la agenda que deje en un segundo plano las cuestiones más incómodas para los populares.

Todos los consejeros, salvo dos que llevaban ya tiempo cuestionados (Catalina García y Arturo Bernal) han renovado en sus puestos. 10 de 13 (dejando al margen al fallecido José Carlos Gómez Villamandos). Y aquellos con más capacidad de marcar su propia agenda política, como Antonio Sanz, Carolina España, José Antonio Nieto o Ramón Fernández-Pacheco, han salido reforzados. El primer escudo, las dos vicepresidencias de Sanz y España, está llamado a proteger al presidente de los intentos de Vox por captar foco y marcar la agenda. Aunque en el Consejo de Gobierno Manuel Gavira se siente junto al presidente cuando este se ausente nunca llegará a tomar el mando. Y a partir de ahí el resto deben hacerse fuerte en sus principales competencias de forma que la acción de la formación de Santiago Abascal quede encapsulada en sus competencias: el turismo, la Justicia, la Administración Local y un concepto de desregulación con un escaso margen de actuación.

La sanidad ha sido y es el gran problema de gestión del presidente andaluz. Cuatro consejeros en ocho años. Por primera vez pasará a ser en la estructura orgánica la principal área de responsabilidad al estar asociada a la vicepresidencia primera. Al frente, Antonio Sanz, el político más experimentado pero con una trayectoria completamente al margen de la sanidad. "Fue una decisión de transición pero me he dado cuenta de que es la persona idónea". Son muchos los que me han pedido que 'no toque a Antonio'. Además, se le dará la máxima importancia en el organigrama con la vicepresidencia primera. Será quien tome el mando cada vez que Moreno esté fuera.

Pero Antonio Sanz no solo renueva las competencias con las que cerró la anterior legislatura. Recupera alguna más. Concretamente, una clave: el diálogo social. Tras un breve paso por Carolina España, Moreno opta por devolver las relaciones con los sindicatos a su número dos, artífice de los mayores acuerdos alcanzados.

El segundo gran eje del relato político para esta legislatura será la estrategia fiscal y económica. De todas las medidas pactadas con Vox, probablemente las vinculadas a rebajas en los impuestos y tasas sean las que menos pese. Moreno asume la octava rebaja fiscal como propia y las sitúa ya como prioridades que se incluirán en el primer presupuesto del nuevo gobierno que echará a andar en los próximos días con el reto de llegar a principios de año. Al frente de toda esta estrategia seguirá la también portavoz del Gobierno y ahora vicepresidenta tercera Carolina España. El peso económico se refuerza también en el resto de áreas del gobierno a través de las consejerías de industria, energía e innovación (Jorge Paradela), Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo (Rocío Blanco) , la nueva área de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital en la que ha recalado el ex consejero de Justicia, José Antonio Nieto o incluso la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para la que se ha pensado un perfil más centrado en la simplificación administrativa que en la lucha contra el cambio climático en sí.

El candidato a la investidura y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, y el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, durante la firma del "acuerdo de gobierno y estabilidad", este jueves en el parlamento andaluz. EFE/ José Manuel Vidal / Jose Manuel Vidal / EFE

La gestión del área de gobierno controlado por el PP pretende poner el foco también en el ámbito de la vivienda. Por primera vez será una consejería separada de Fomento y de los proyectos de infraestructuras y carreteras. En términos económicos, la capacidad de gestión de Rocío Díaz se verá muy mermada. Pero en términos políticos desde ese departamento se tratará de configurar una respuesta a los jóvenes uno de los ámbitos de mayor presión. Desde este ámbito incluso el Gobierno andaluz puede mantener un cierto control sobre uno de los temas más polémicos del ámbito turístico (que depende de Manuel Gavira) como son los pisos turísticos.

El campo andaluz, las políticas sociales y la memoria histórica

Dos de los grandes ejes del pulso entre PP y Vox durante las negociaciones fueron las políticas sociales y el campo andaluz. En otras comunidades autónomas son áreas en las que Vox ha entrado al frente de las consejerías. En el caso de Moreno, sin embargo, no sólo se ha conseguido esquivar este punto sino que además se han consolidado al frente dos figuras que tienen los perfiles que más han chocado con la formación de Santiago Abascal durante estos cuatro años.

Por un lado, la consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, que ha protagonizado los enfrentamientos más sonados con Vox en temas como la violencia de género, la igualdad, las políticas LGTBI o la atención a los menores inmigrantes. Le corresponderá a ella conseguir que como afirma el presidente andaluz los acuerdos con Vox no conlleven medidas "xenófobas", ni supondrán que "alguien necesite un tratamiento médico se quede fuera". Tampoco que haya menores que no reciban atención o que se deje a alguien sin auxilio a su llegada a las costas.

Por otro lado, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. El también secretario general del PP de Almería ha marcado distancias durante toda la legislatura ante las políticas negacionistas del cambio climático expuestas por Vox. Su continuidad, además, refleja el intento del PP por no ceder más espacio en Almería, la única provincia en la que Vox ha conseguido ya ser segunda fuerza política. Será el principal sustento de Juanma Moreno para poder mantener su imagen en la Comisión Europea tras firmar un acuerdo con Vox en el que se rechaza "la agenda ideológica de cuidado del medio ambiente". Moreno centra los términos de ese acuerdo en el cuestionamiento de los plazos y tiempos de las exigencias de la Unión Europea.

Existe un tercer frente: la memoria histórica. El pacto con Vox establece la configuración de una ley de concordia que ha puesto en alerta a todo el movimiento memorialista. Pero la intención de Moreno es que se mantenga exactamente la misma línea de actuación que se ha llevado a cabo durante esta legislatura, denunciada como insuficiente por parte de los grupos de la oposición. Al frente seguirá Patricia del Pozo cuyas competencias en Cultura y Deporte suponen también un freno a la influencia del área de Turismo de Vox. De hecho, todos los grandes eventos como un mundial de fútbol o espectáculos musicales están en este área junto a buena parte del presupuesto.

Jesús Aguirre interviene en el Parlamento por el 28F. / Parlamento de Andalucía

El peso en el Parlamento

El ritmo de la legislatura no sólo se marca en el Gobierno andaluz. También en el Parlamento. La mesa configurada en el inicio de la legislatura con cinco miembros del PP y dos del PSOE es transitoria porque estaba a la espera de Vox. Ahora entrará con una vicepresidencia lo que obligará como explicó el presidente andaluz a una revisión profunda que está vinculada a los nombramientos de senadores y en la que hay dos nombres propios: Jesús Aguirre y Ana Mestre. Con un segundo puesto de la formación de Santiago Abascal, Moreno está abierto a un cambio que pueda afectar a la presidencia para imponer un perfil distinto y acorde con la complejidad de esta legislatura.

Las salidas del gobierno andaluz y los cambios que puedan producirse en el primer y en el segundo nivel también pueden tener su incidencia en el listado de cuatro senadores que le corresponden al PP por designación autonómica. En cualquier caso, el objetivo es que esté todo cerrado antes de que acabe este mes de julio.

La proximidad de las elecciones

Más allá del mes de julio el acuerdo suscrito entre PP y Vox tiene entre sus ejes principales generar un marco de estabilidad para toda la legislatura. Cuatro presupuestos y cuatro años de gobierno con coordinación en las principales votaciones. Sin embargo existe un marco de "tensión" que el propio presidente andaluz asume: las elecciones generales (con fecha imprevista aunque dentro de 2027) y las municipales del próximo mes de mayo. "Habrá posiciones distintas, porque somos formaciones distintas pero mi obligación es encapsular al gobierno".

Noticias relacionadas

Esta proximidad es la que ha condicionado una de las decisiones adoptadas por Moreno en el arranque de esta legislatura: dejar al secretario general del PP-A, Antonio Repullo, fuera del gobierno: "Perfectamente podría ser consejero pero está haciendo una función muy importante como secretario general especialmente en un año con dos elecciones. No parece razonable un cambio en estos momentos".

Fuente: El Correo de Andalucía