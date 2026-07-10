Manuel Gavira, el hijo de panaderos que quiere impedir la entrada de menores migrantes en Andalucía

El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira (Cádiz, 1969), ha pasado de ser el segundo plato del partido a convertirse en vicepresidente del Gobierno autonómico de Juanma Moreno. Desde este viernes el representante de la extrema derecha en la comunidad autónoma ha conseguido convertirse en vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Articulación del Territorio y Justicia, Manuel Gavira.

En campaña, Gavira siempre ha estado a la sombra del presidente de su partido, Santiago Abascal. No ha sido hasta conocer el resultado electoral, cuando el dirigente andaluz de la formación de extrema derecha ha ganado protagonismo. Pese a esta aparente falta de confianza, Gavira ha cumplido con el cometido: robarle la mayoría absoluta a Moreno y ser la llave de la gobernabilidad en Andalucía.

Pese a que ha conseguido alcanzar la vicepresidencia, en el PP lo tienen claro: si Moreno no está, no va a dirigir la Junta Gavira. El presidente andaluz lo ha situado como vicepresidente segundo, por detrás del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Emergencias y Sanidad, Antonio Sanz. Al menos, así es en prelación, a nivel institucional, aunque para la foto si que se situará como el primero.

Lucha contra la migración

El jueves 2 de julio, en la firma del pacto, Gavira -ahora Manolo para Moreno y su equipo de prensa, que tras anunciar el acuerdo dejó de citarlo como Manuel- sonreía de oreja a oreja. La imagen chocaba de lleno con la cara del presidente autonómico, que mantenía el rostro serio pese a conseguir asegurar su vuelta a San Telmo. No era para menos, ha logrado que Moreno adopte los postulados de su formación.

Su apoyo ha hecho que Moreno firme la negativa a acoger a menores migrantes no acompañados o la supresión de los tres tributos ambientales autonómicos. El líder de Vox ha conseguido lo que sus compañeros en otras comunidades autónomas, pero en su caso el triunfo vale el doble: ha sido contra el adalid de la moderación dentro del PP. Además, lo ha hecho en tiempo récord si se mira a sus colegas de otras comunidades.

Gavira fue de los primeros en sumarse a un Vox incipiente en Cádiz. Lo hizo en 2015, después de que un amigo le preguntara su opinión sobre las medidas que proponían en Madrid los de Santiago Abascal, un desconocido para el público general en aquel momento. Así empezó su relación con el partido y conocer al líder nacional del partido en persona le hizo querer formar parte de él "de cabeza".

Gavira avisa de que no cambiará

Amante del Carnaval, "los domingos en el Carranza" y los paseos en moto por las carreteras gaditanas, el político ha liderado siempre las listas de Vox por su provincia. De hecho, lo que tenía claro antes incluso de conocer si sería el candidato a la presidencia era que él quería ir en las listas de Cádiz, lo hizo en las primeras generales a las que se presentó el partido en 2016 y en cada autonómica desde entonces.

Hijo de panaderos, algo que repite con orgullo siempre que puede, antes de dedicarse a la política, era abogado -se licenció en Derecho por la Universidad de Cádiz-, tenía un despacho propio antes de convertirse en diputado; daba clases en academias de oposiciones; actuaba como asesor mercantil y era trabajador por cuenta ajena. Todo cambió en 2018 cuando Vox entró por primera vez en un Parlamento.

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Pese al pacto con Moreno, Gavira ya ha anunciado que no piensa cambiar ni un ápice sus ideales y su actitud. Lo dejó claro este lunes 6 de julio, al no acudir al 141 aniversario del nacimiento del padre de la patria, como se lee en el Estatuto de Autonomía, Blas Infante. El líder de Vox ya ha anunciado que tampoco participará en el aniversario de su "fusilamiento", como el mismo dijo, y deja en el aire su papel en el 4 de diciembre, ahora Día de la Bandera.

Fuente: El Correo de Andalucía