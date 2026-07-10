Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio AlmeríaLos GallardosNotas de corte 2026Gasto militarCatalunyaCaso AndicVolkswagenFrancia - MarruecosBarcelonaL9
instagramlinkedin

Desastre natural

Juanma Moreno suspende la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz por el incendio en Los Gallardos

El Gobierno andaluz anunciará una nueva fecha para el acto después del incendio que ha sacudido a la provincia de Almería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparece ante los medios de comunicación para informar de la estructura y composición del nuevo gobierno. A 9 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España).

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparece ante los medios de comunicación para informar de la estructura y composición del nuevo gobierno. A 9 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). / Joaquín Corchero - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido suspender el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz, programado este viernes en el Palacio de San Telmo, tras el incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos en el que se han registrado hasta el momento once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves.

El acto de toma de posesión estaba previsto a partir de las 10.00 horas y a continuación el nuevo Ejecutivo, primero de coalición entre PP y Vox, tenía previsto celebrar su primera reunión para iniciar formalmente la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2027.

"Ante las trágicas consecuencias del incendio de Los Gallardos, se aplaza el acto de toma de posesión de los consejeros que estaba previsto para esta mañana", han informado fuentes del Gobierno andaluz, que comunicarán la nueva fecha en que tendrá lugar el acto.

Noticias relacionadas

Moreno ha trasladado su "profundo pesar" a las familias de las víctimas, así como su cariño a los municipios afectados por el fuego. "Con el alma encogida y rotos de dolor", ha escrito en un mensaje en 'X', en el que ha calificado de "tragedia" y "terrible noticia" lo sucedido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno incluye en el decreto de vivienda la desgravación de hipotecas de vivienda habitual, como exige Junts
  2. Encuesta CEO: Aliança Catalana superaría a Junts y sería la tercera fuerza con el PSC a la baja y ERC al alza
  3. El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona
  4. Jorge Azcón, a Salvador Illa y el MNAC sobre las obras de Sijena: 'Ejecuten la sentencia; las responsabilidades penales son personales
  5. El juez Peinado defiende la retirada de pasaporte a Begoña Gómez y recuerda un expresidente que huyó de Italia
  6. Encuesta CEO: El apoyo a la independencia de Catalunya sube seis puntos y vuelve a registros de 2020
  7. El Gobierno aprobó 6.287 millones más de gasto en defensa horas antes de la cumbre de la OTAN
  8. Las 10 claves del primer discurso de la infanta Sofía: lenguaje cercano, mirada realista y referencias familiares

Juanma Moreno suspende la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz por el incendio en Los Gallardos

Juanma Moreno suspende la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz por el incendio en Los Gallardos

Bolaños recrimina a Argüello sus palabras contra el Gobierno: “¿Y si calificásemos a la Iglesia como banda de agresores sexuales?”

Bolaños recrimina a Argüello sus palabras contra el Gobierno: “¿Y si calificásemos a la Iglesia como banda de agresores sexuales?”

El Govern impulsa una ley para que la Agència Catalana de Notícies gane independencia y estabilidad financiera

El Govern impulsa una ley para que la Agència Catalana de Notícies gane independencia y estabilidad financiera

Antonio Sanz, la mano derecha de Moreno Bonilla asciende para ser el gran contrapeso de Vox

Manuel Gavira, el hijo de panaderos que quiere impedir la entrada de menores migrantes en Andalucía

Manuel Gavira, el hijo de panaderos que quiere impedir la entrada de menores migrantes en Andalucía

Moreno Bonilla blinda su gobierno para desplegar una agenda propia de gestión que le distancie de las exigencias de Vox

Moreno Bonilla blinda su gobierno para desplegar una agenda propia de gestión que le distancie de las exigencias de Vox

DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

El aumento del gasto militar para cumplir con la OTAN aleja el apoyo a los Presupuestos entre los socios de izquierda

El aumento del gasto militar para cumplir con la OTAN aleja el apoyo a los Presupuestos entre los socios de izquierda