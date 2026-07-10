El Govern impulsa una ley para que la Agència Catalana de Notícies gane independencia y estabilidad financiera

El Govern ha presentado este viernes el anteproyecto de ley de la Agència Catalana de Notícies (ACN), una norma que busca reforzar la independencia institucional y editorial de la agencia, dotarla de estabilidad financiera y fijar por primera vez en una ley su misión, objetivos y régimen jurídico como servicio público de agencia de noticias de Catalunya. La iniciativa, todavía en fase de borrador, responde a una reclamación que llevaba años sobre la mesa y que Salvador Illa se propuso abordar a su llegada a la Generalitat. El objetivo es que inicie sus trámites parlamentarios en noviembre y que pueda ver la luz el año que viene.

El texto plantea un cambio de modelo en la gobernanza de la ACN con el objetivo de reducir la dependencia de la agencia respecto del Govern. La propuesta prevé que seis de los ocho miembros del consejo de administración sean elegidos por el Parlament y los otros dos, por el Govern. Los seis consejeros independientes asumirán, de forma rotatoria, la presidencia de la agencia, de modo que el control ordinario del organismo dejará de recaer directamente en el Executiu.

Rendición de cuentas

El texto también refuerza los mecanismos de transparencia y control parlamentario. La ACN deberá elaborar una memoria anual de actividades, que será presentada ante el Parlament. Además, tanto la presidencia del consejo de administración como el conseller o consellera competente podrán ser requeridos para informar sobre el cumplimiento de la misión de servicio público. La agencia deberá rendir cuentas, como mínimo, una vez al año ante la Cámara catalana.

Otro de los ejes centrales del anteproyecto es la estabilidad financiera. La relación entre la Generalitat y la sociedad que presta el servicio se articulará mediante un contrato programa de carácter plurianual, en el que se fijarán las obligaciones de servicio público, los objetivos, los recursos económicos y los mecanismos de seguimiento y evaluación. El objetivo es evitar que la financiación de la agencia dependa de decisiones anuales o coyunturales y garantizar una planificación más estable.

La futura ley también establece que los poderes públicos "no podrán interferir ni influir" en las decisiones editoriales de la agencia. El Govern enmarca esta garantía en los principios de objetividad, imparcialidad, pluralismo, rigor profesional e independencia editorial que deben regir la prestación del servicio público. La norma se alinea, además, con el Reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación -el EMFA- y refuerza las garantías de independencia, transparencia y gobernanza del servicio público.

Lo que hacemos es darle un marco jurídico estable para reforzar su carácter de servicio público Carles Escolà — Secretario de Mitjans de Comunicació i Difusió del Govern

"Lo que hacemos es darle un marco jurídico estable para reforzar su carácter de servicio público y culminar lo que prometimos: una gobernanza con mayoría independiente en el consejo de administración y estabilidad financiera", ha explicado el secretario de Mitjans de Comunicació i Difusió del Govern, Carles Escolà. El secretario ha recordado que la iniciativa responde tanto a los mandatos del Parlament, que ha aprobado en varias ocasiones mociones reclamando esta ley, como a la necesidad de cumplir con el marco normativo europeo en materia de medios de comunicación.

El anteproyecto define la ACN como un servicio público de interés económico general. Fuentes del Govern aseguran que la norma busca garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, plural y de calidad; contribuir a la cohesión territorial; vertebrar el espacio catalán de comunicación; dar a conocer la realidad de Catalunya dentro y fuera del país; impulsar la innovación en tecnologías y formatos informativos; prevenir la desinformación mediante procedimientos de verificación, y fomentar el uso del catalán, el occitano y el aranés.

Un proceso ya iniciado

En los últimos años ya se han dado algunos pasos en la dirección de dotarla de independencia y autonomía. Entre ellos figura la incorporación de consejeros independientes -aunque todavía en minoría- al consejo de administración, como el decano del Col·legi de Periodistes, Josep Maria Morros, así como la designación de la dirección de la agencia mediante concurso de méritos en lugar de por nombramiento directo del Govern de turno. La actual directora, Eva Arderius, fue la primera en acceder al cargo mediante este mecanismo, en abril de 2025.

"Hace un año que a los consejeros independientes se nos invitó a formar parte de este proceso [de independencia] que se vio con el nombramiento de la directora por concurso de méritos, y ahora creemos que la norma tiene aspectos muy positivos", explica Morros, que ha formado parte del equipo que ha redactado el anteproyecto de ley.

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Por ahora, el borrador se ha publicado en el portal de transparencia de la Generalitat y deberá someterse a exposición pública para que puedan presentarse aportaciones antes de iniciar el trámite parlamentario. Escolà sitúa ese trámite en noviembre, con el objetivo de que la ley pueda aprobarse definitivamente en 2027.