Catalunya pide a la ciudadanía estar en "alerta" ante el aumento de estafas con IA durante el verano

La inteligencia artificial puede ser una oportunidad para la ciberdefensa, pero también una amenaza para los sistemas informáticos. Conscientes de que ese riesgo aumenta en paralelo a la normalización de su uso, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya lanza este viernes una campaña que busca concienciar a los ciudadanos de la proliferación de estafas generadas con esta tecnología durante el verano.

Bajo el lema "Un estiu en bona companyIA?", el brazo de defensa digital de la Generalitat de Catalunya advierte de que las aplicaciones de IA generativa están facilitando la proliferación de fraudes en línia, pues permiten a los ciberestafadores crear contenidos verosímiles que tengan más éxito al engañar a sus víctimas. Todo ello, sin necesidad de tener amplios conocimientos técnicos.

El organismo público anticipa un repunte de las ciberestafas y de las agresiones informáticas de cara a la época estival. "Todos estamos utilizando la IA para ayudar a organizar nuestros viajes de vacaciones, para las reservas de hotel o para la organización de las rutas, pero también está siendo utilizada para crear páginas web falsas o suplantar la identidad de proveedores", señala Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. "Hay que estar en alerta".

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La campaña, que también pretende promover un uso responsable y crítico de la IA, recomienda a los catalanes estar atentos a cualquier interacción en Internet. "Hay que fijarse en cada web en la que entramos, ir a las fuentes oficiales, llamar si tenemos dudas o sospechar si lo que me piden explota una sensación de urgencia", remarca Caballero.