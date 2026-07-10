La exdirectora del CNI aduce que el Supremo avaló espiar al excargo de ERC Sergi Sabrià

La exdirectora del CNI Paz Esteban ha admitido este viernes ante la jueza que los servicios secretos espiaron el teléfono del exdirigente de ERC y excargo del Govern Sergi Sabrià en 2020, con la autorización del Supremo, pero se ha desmarcado de las intervenciones denunciadas en 2018 y 2019.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, Esteban ha declarado este viernes como imputada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona, que investiga una querella de Sabrià por el ataque con el software Pegasus a su teléfono móvil, que mantiene fue infectado los años 2018, 2019 y 2020.

Esteban, investigada en seis causas judiciales y que hoy declaraba por cuarta vez como imputada, ha ceñido sus explicaciones a los extremos sobre los que el Consejo de Ministros le autorizó a responder, sin dar más detalles sobre el uso de Pegasus alegando que se trata de información reservada que no puede revelar.

En ese sentido, la exdirectora del CNI, que fue destituida a raíz del escándalo por el espionaje masivo al independentismo, ha explicado que únicamente conoce una intervención en el teléfono de Sabrià en el año 2020 -sobre la que el Consejo de Ministros la ha autorizado a declarar- que fue debidamente avalada por el juez del Tribunal Supremo encargado del control de los servicios secretos.

Esteban ha evitado responder sobre otras dos intrusiones en los años 2018 y 2019 que Sabrià también ha denunciado y sobre quién tomó la decisión de que los servicios secretos espiaran al exdirigente de ERC, argumentando que la ley le impide desvelar información afectada por el deber de reserva.

Sabrià, que fue director de la Oficina de Estrategia del President y el Govern y dirigente de ERC, compareció en junio de 2023 ante la jueza de instrucción número 23 de Barcelona para ratificar la querella presentada y dar detalles del espionaje del que fue víctima con Pegasus, un software que la empresa israelí NSO comercializa en principio solo a Estados.

El exdirigente de ERC relacionó las fechas de los ataques del año 2020, cuando presidía el grupo de ERC en el Parlament, con la constitución de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, tras la primera investidura de Pedro Sánchez.

Esteban está imputada por otras cinco querellas presentadas por afectados por el uso de Pegasus: el eurodiputado Jordi Solé y el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde; el expresidente catalán Pere Aragonès; empresarios vinculados con el caso de Tsunami Democràtic; los exdirigentes de la ANC Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie, y los diputados de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba.

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