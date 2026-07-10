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Bolaños recrimina a Argüello sus palabras contra el Gobierno: “¿Y si calificásemos a la Iglesia como banda de agresores sexuales?”

“¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como ”banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito“?”, escribe Bolaños a Argüello.

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Bolaños a Argüello: "¿Y si calificamos a la Iglesia como una banda de agresores sexuales?"

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May Mariño

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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, envió una carta al presidente de la Conferencia Episcopal española, Luis Argüello, para afearle sus últimas declaraciones, en las que comparó al Ejecutivo con una "banda de ladrones".

Tras mostrar su "sorpresa" por las palabras de Argüello, Bolaños compartió con el presidente de la Conferencia Episcopal su malestar por las afirmaciones que considera “ofensivas, tanto desde el punto de vista personal como institucional”. En este sentido, en la misiva a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el ministro remarca que las relaciones estén “marcadas por la moderación, el respeto y la justicia en lugar de por la exageración y el partidismo en favor de la derecha y la ultraderecha”.

“¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como ”banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito“?”, escribe Bolaños, que a renglón seguido aclara que, “evidentemente sería falso y profundamente injusto”.

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Respuesta de Bolaños después de que durante su intervención el jueves en unos cursos de verano, Argüello afirmó que “cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones”. Y añadió: “A las pruebas me remito”.

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