Junts augura a Illa "dos años de calvario" y le exige un cambio de consellers: "Son un desastre, no dan ni una"

"Son un desastre, no dan ni una". Este es el balance que hace Junts de los dos primeros años de Salvador Illa al frente de la Generalitat, y así lo ha verbalizado este jueves el diputado Albert Batet durante una interpelación parlamentaria. El posconvergente ha dibujado un Govern "débil", que no cumple con sus acuerdos y que tiene una actitud "arrogante" y "prepotente", y ha augurado que los próximos dos años serán un "calvario" para el Govern.

Con este diagnóstico en la mano, y tras tachar la gestión del PSC en la Generalitat de "negligente", Batet ha pedido un cambio de rumbo y una remodelación del equipo de consellers. "Su gran revolución de la gestión es una involución", ha sentenciado Batet, al tiempo que ha hecho un repaso de todos los frentes abiertos que tiene el Govern, en una semana marcada por los incendios -especialmente el de Les Gavarres- y el socavón en el Putxet por las obras de la L9 del metro de Barcelona.

El parlamentario ha acusado a la consellera de Educació, Ester Niubó, de haber protagonizado la peor "crisis" en la comunidad educativa. A la consellera de Territori, Sílvia Paneque, le ha afeado "no hacer nada bien"; y a la consellera de Interior, Núria Parlon, le ha reprochado el aumento de crímenes con armas de fuego y la infiltración de Mossos en asambleas de profesores. También ha acusado a la consellera de Economia, Alícia Romero, de presentar un acuerdo "fake" en materia de financiación, y a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, le ha recordado que sigue regresando a Madrid los fines de semana. También ha dedicado tiempo al conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, que fue conseller de Interior con Junts, y lo ha tachado del "peor conseller de Empresa de la historia".

Del mismo modo, ha cargado contra el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, por ser un "bluf" y al conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, le ha dicho que no hay animal en Catalunya que no tenga una crisis. Las últimas palabras han sido para el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, encargado de responderle en esta interpelación parlamentaria: "Quiere ser el conseller del establishment, pero cada día tiene que pactar con los Comuns. No cuadra demasiado".

Dalmau tiende la mano al "profeta del desastre"

En su respuesta, Dalmau ha tachado la intervención de Batet de "performance" y de "caricatura", y le ha reprochado su falta de "propuestas". "Usted es un profeta del desastre y creo que un desastre como profeta", le ha ensartado, no sin antes recordar su salida del Govern en 2022, bajo la batuta del entonces president Pere Aragonès: "Que hablen de Govern débil, cuando salieron por piernas del último [Executiu] en el que estuvieron...".

No obstante, Dalmau, que ha sacado pecho de su obra de gobierno y de la aprobación de los presupuestos de 2026 la semana pasada con ERC y Comuns, ha vuelto a tender la mano a Junts para llegar a acuerdos. Especialmente, se ha referido al nuevo modelo de financiación, ya que los votos de los posconvergentes son imprescindibles para que salga adelante en el Congreso. "Tiendo la mano a los partidos con los que aprobamos las cuentas, pero también a ustedes, para que aporten algo bueno", ha sentenciado.

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En la réplica, Batet ha hecho un listado de todas las propuestas hechas por Junts y aprobadas por el Parlament que no se han puesto en marcha. "¿Nos esperan? Pues cumplan, escuchen y bajen la arrogancia y la prepotencia", ha zanjado, tras acusar al PSC de intentar "censurarlos" al haber pedido a la Mesa de la Cámara que no aceptara la interpelación por considerarla demasiado genérica. "Es insólito, no tiene precedentes", ha denunciado el diputado al inicio de su intervención. Haber presentado esta interpelación da derecho a Junts a presentar en el próximo pleno, dentro de dos semanas, una moción en la misma línea, que deberá ser votada por todos los diputados del hemiciclo.