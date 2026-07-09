Declara este viernes
La exdirectora del CNI, investigada en una sexta causa por el espionaje con Pegasus
La Audiencia de Barcelona ordena reabrir la causa por presunto espionaje a Òmnium con Pegasus
Denuncian el "bloqueo sistemático" de la justicia a investigar a fondo el espionaje con Pegasus
La exdirectora del CNI Paz Esteban está citada a declarar mañana como investigada a raíz de la querella que presentó el exdirigente de ERC y excargo del Govern Sergi Sabrià por el ataque a su móvil con Pegasus, en la que supone su sexta imputación por caso del espionaje masivo al independentismo.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la de mañana será la cuarta vez que Esteban declara como investigada por el caso Pegasus y, como en las anteriores ocasiones, lo hará por videoconferencia y después de que el Consejo de Ministros la haya habilitado para declarar sobre cuestiones que afectan a información reservada.
Esteban, que ha ceñido hasta ahora sus explicaciones a que si el CNI interceptó comunicaciones de políticos independentistas lo hizo siempre con el aval del Supremo, está imputada por otras cinco querellas presentadas por afectados por el uso de Pegasus: el eurodiputado Jordi Solé y el abogado de Junqueras, el expresidente catalán Pere Aragonès, empresarios vinculados con el caso de Tsunami Democràtic, los exdirigentes de la ANC Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie y los diputados de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba.
Sabrià, que fue director de la Oficina de Estrategia del President y el Govern y dirigente de ERC, compareció en junio de 2023 ante la jueza de instrucción número 23 de Barcelona para ratificar la querella presentada y dar detalles del espionaje de que fue víctima con Pegasus, un software que la empresa israelí NSO comercializa en principio solo a Estados.
El exdirigente de ERC situó las fechas de los ataques en el año 2020, justo cuando presidía el grupo de ERC en el Parlament y se estaba constituyendo la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, tras la primera investidura de Pedro Sánchez.
Los ataques con el software malicioso, precisó el exjefe de la Oficina de Pere Aragonès, tuvieron lugar en las semanas posteriores a la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno, que ERC facilitó con su abstención, y la constitución de la mesa de diálogo.
Una vez tuvo constancia del espionaje, a raíz de la investigación de la organización Citizen Lab que destapó ataques a los móviles de decenas de independentistas, Sabrià advirtió tanto a su entorno personal como profesional del riesgo de que terceras personas hubieran podido acceder a una copia de su teléfono.
El caso del espionaje masivo al independentismo, que destapó el laboratorio canadiense Citizen Lab, ha dado pie a una decena de investigaciones en los juzgados de Barcelona, que no han llegado nunca unificarse pese a los intentos de los querellantes.
- El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona
- Jorge Azcón, a Salvador Illa y el MNAC sobre las obras de Sijena: 'Ejecuten la sentencia; las responsabilidades penales son personales
- El juez Peinado defiende la retirada de pasaporte a Begoña Gómez y recuerda un expresidente que huyó de Italia
- ¿Qué es la ley del concebido no nacido impulsada por Díaz Ayuso y que hace suya Feijóo?
- Un juez sustituto de Peinado impide a Begoña Gómez viajar a la cumbre de la OTAN, pero sí le permite ir a Londres a la graduación de su hija
- Los mandos asociados de la Guardia Civil piden la dimisión de su directora general y el cese del DAO
- Varios individuos entran en la sede de Ospina Abogados y roban el expediente de Vito Quiles
- Jorge Azcón, presidente de Aragón: 'Este país necesita una reforma electoral mediante un pacto entre el PP y el PSOE