Sondeo de la Generalitat
Encuesta CEO: El apoyo a la independencia de Catalunya se dispara y vuelve a registros de 2020
Encuesta CEO: Aliança Catalana superaría a Junts y sería la tercera fuerza con el PSC a la baja y ERC al alza
El independentismo catalán toma oxígeno en el primer barómetro del año del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. Por primera vez en seis años, el apoyo a la secesión alcanza el 45% ante la pregunta de qué votarían los catalanes en un hipotético referéndum de autodeterminación. El 'sí' ha subido seis puntos en la primera mitad del año, pues en el anterior sondeo del Govern, en noviembre de 2025, este porcentaje se situaba en el 39%. Desde 2020 no se daba un dato de respaldo a la independencia tan alto, lo que ha hecho retroceder a los partidarios del 'no', que bajan dos puntos, aunque siguen siendo mayoría, con el 51% de los votos.
Fue en el primer sondeo de este año cuando el sí a la ruptura bajó por primera vez del 40% en una encuesta del Govern y obtuvo su peor dato desde 2011, el año anterior al comienzo del 'procés'. El no en un eventual referéndum se ha impuesto al sí en todos los barómetros desde hace siete años, cuya distancia nunca había superado los 11 puntos hasta hace un año, y siempre moviéndose entre el 47% y el 52% desde 2019. En cambio, el sí había sido la opción mayoritaria en algunas encuestas en los cuatro años anteriores, llegando en octubre de 2017 al 49%, pero desde hace cinco años no pasa del 45%.
Coincidiendo con el fuerte ascenso de Aliança Catalana, el partido de extrema derecha independentista que dirige la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, la encuesta del CEO refleja un crecimiento relevante del sentimiento independentista, incluso más allá de la hipótesis de un referéndum. A la pregunta de qué debería ser Catalunya, el 36% de los catalanes se decantan por un Estado independiente, una opción que fue mayoritaria durante el 'procés' pero que no lideraba las preferencias desde finales de 2023. Ahora se pone de nuevo en cabeza tras sumar cuatro puntos en los últimos ocho meses. Los partidarios del modelo autonómico, en cambio, han bajo tres puntos y se quedan en el 30%, mientras que los defensores de la vía federal repiten en el 22%.
Resulta interesante observar el desglose de esta pregunta por electorados para comprobar, por ejemplo, que solo la mitad de los votantes de Aliança Catalana (55%) abogan por una Catalunya independiente, mientras que uno de cada cuatro (26%) defienden un Estado dentro de una España federal y el 14% avalan el statu quo autonómico.
Con todo, la apuesta por el diálogo crece de forma muy significativa entre los catalanes. En concreto, el 80% de los ciudadanos creen que la mejor manera de defender a Catalunya es mediante la negociación y el diálogo con el Gobierno central y el resto de autonomías, una tendencia transversal entre todos los electorados.
Suscríbete para seguir leyendo
- El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona
- Jorge Azcón, a Salvador Illa y el MNAC sobre las obras de Sijena: 'Ejecuten la sentencia; las responsabilidades penales son personales
- El juez Peinado defiende la retirada de pasaporte a Begoña Gómez y recuerda un expresidente que huyó de Italia
- ¿Qué es la ley del concebido no nacido impulsada por Díaz Ayuso y que hace suya Feijóo?
- Un juez sustituto de Peinado impide a Begoña Gómez viajar a la cumbre de la OTAN, pero sí le permite ir a Londres a la graduación de su hija
- Los mandos asociados de la Guardia Civil piden la dimisión de su directora general y el cese del DAO
- Varios individuos entran en la sede de Ospina Abogados y roban el expediente de Vito Quiles
- Jorge Azcón, presidente de Aragón: 'Este país necesita una reforma electoral mediante un pacto entre el PP y el PSOE