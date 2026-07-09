El CEO publica su primera encuesta del año tras ocho meses sin sondeos del Govern

El Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat se reactiva este jueves con la publicación del primer barómetro de 2026. Se trata de una encuesta muy esperada porque el último sondeo elaborado por el Govern se conoció en noviembre del año pasado, un lapso de ocho meses totalmente inusual en la difusión de los estudios del CEO atribuido, según fuentes del organismo, al retraso en la renovación del acuerdo marco para homologar a las empresas que realizan el barómetro. La encuesta llega justo después de que el Ejecutivo de Salvador Illa haya encauzado la legislatura con la aprobación de los presupuestos, aunque el trabajo de campo se efectuó antes de esa votación. La evolución de Aliança Catalana es una de las grandes incógnitas del sondeo.

El CEO suele publicar tres barómetros durante el año: el primero entre marzo y abril, el segundo en julio, y el tercero en noviembre. ¿Qué ha pasado esta vez? El trabajo de campo se encarga a una empresa externa, que diseña la muestra y recoge la información, para que luego el personal del CEO pondere los datos (lo que se conoce como la 'cocina' de la encuesta). El último acuerdo marco que permite contratar los trabajos de campo caducó en septiembre de 2024, justo cuando el organismo cambió de dirección tras la llegada de Illa a la Generalitat. Los tres sondeos de 2025 ya estaban adjudicados, pero los de 2026 se tuvieron que gestionar fuera de plazo, lo que ha provocado el retraso en el calendario de difusión.

Estimación de voto al Parlament de Catalunya. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

La intención del CEO es publicar los otros dos barómetros de 2026 durante el último trimestre del año. La encuesta de este jueves, elaborado por el GESOP del 21 de mayo al 25 de junio, incluirá estimación de voto y escaños en unas elecciones catalanas y, además de la pregunta habitual sobre la independencia de Catalunya, incorpora preguntas sobre política internacional, corrupción, la visita del papa León XIV a Catalunya y la inteligencia artificial.

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Gráfica de visualización de datos.

El último sondeo del CEO, en noviembre de 2025, reflejó un seísmo en el tablero político por el desgaste del Govern de Salvador Illa y, sobre todo, por el crecimiento de Aliança Catalana, que le disputaba la tercera posición a Junts. ERC se beneficiaba de este pulso independentista y se colocaba en segundo lugar, mientras que Vox y PP mantenían también su pugna. El partido de la alcaldesa de Ripoll, la ultraderechista Sílvia Orriols, se propulsaba a velocidad de vértigo porque conseguiría arrebatarle a Carles Puigdemont dos de cada 10 votantes y, además, pescaba apoyos en, al menos, otras cuatro formaciones de ideologías tan dispares como Vox, ERC, PP y PSC.