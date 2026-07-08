DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Juan Bravo (PP) aconseja a Zapatero que pida que le investigue Hacienda para demostrar su inocencia en lugar de negarse El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha respondido a declaraciones del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, instándole a someterse al procedimiento de la Agencia Tributaria y aconsejándole que si quiere "demostrar su inocencia" sea él mismo quien pida que lo investiguen. "Si quieres demostrar tu inocencia lo que tendrás que pedir es que la Agencia Tributaria te investigue todo para que quede perfectamente acreditado que eres transparente, salvo que tengas algo a esconder", ha sentenciado Bravo refiriéndose al expresidente. En declaraciones al programa de Antena 3, 'Espejo Público', ha criticado las demandas del expresidente, comunicadas por parte de su abogada, en las que reclamaba a Hacienda que cesen la inspección que se ha abierto desde la Agencia Tributaria contra él y su familia, acusando a ésta de actuar de manera "unilateral" y "caprichosa".

El abogado de Villarejo confirma ante el juez que Leire Díez le ofreció reunirse con la Fiscalía Antonio José García Cabrera, el abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha declarado como testigo este miércoles en la Audiencia Nacional que la exmilitante socialista Leire Díez le ofreció la posibilidad de reunirse con la Fiscalía porque a ella, según le dijo, le parecía injusta la acusación contra su representado. García Cabrera ha comparecido esta mañana ante el juez del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la propia Díez. Así, fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Cabrera se ha ratificado en su declaración como testigo ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado del pasado 28 de mayo en el marco de las pesquisas sobre esta causa.

La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido tanto al juez como a la Agencia Tributaria que suspenda la inspección que Hacienda le ha abierto tras ser imputado, que se extiende a su esposa, y que considera "unilateral" e iniciada "caprichosamente". El exlíder del PSOE ha enviado un escrito a la Agencia Tributaria en la que pide declarar la nulidad de las inspecciones tributarias o, de forma subsidiaria, que Hacienda suspenda de oficio sus actuaciones inspectoras por prejudicial penal, al estar Rodríguez Zapatero investigado penalmente en la Audiencia Nacional. Argumenta la defensa de Zapatero que pese a existir un procedimiento penal en tramitación "la AEAT decide unilateral y caprichosamente iniciar un procedimiento inspector con el mismo alcance, algo constitucionalmente vedado". Además, al comunicar su inspección Hacienda pide colaboración tanto a Zapatero como a su mujer, María Sonsoles Espinosa, lo que a juicio de su letrado coloca al expresidente "en una alternativa constitucionalmente diabólica, pues colaborar activamente con las AEAT puede ser utilizado en su contra en el proceso penal o, en el caso contrario, exponerse a reproches administrativos por resistencia, obstrucción, excusa o negativa".

Zapatero pide suspender la inspección de Hacienda que ve unilateral y caprichosa Argumenta la defensa de Zapatero que pese a existir un procedimiento penal en tramitación "la AEAT decide unilateral y caprichosamente iniciar un procedimiento inspector con el mismo alcance, algo constitucionalmente vedado"

Supuestamente, Leire Díez le prometió que rehabilitaría su honor de guardia civil, que conseguiría que recuperara el puesto como agente de Información, que podría ser incluso asesor especial de la directora general de la Benemérita… y por esas promesas le ha interrogado este martes el juez Pedraz como un peón clave de los intentos de parar su investigación judicial. Con Villalba ha abierto el togado esta semana un nuevo turno de interrogatorios en las pesquisas por la trama de Leire Diez y Santos Cerdán en los aledaños del PSOE. Más información, aquí

Declara ante el juez Pedraz el comandante que Leire Díez quiso colocar con la directora de la Guardia Civil Luciendo en su corbata verde las letras “GC” de la Guardia Civil y la cabeza de águila que es símbolo de la Unidad Central Especial, la UCE en la que trabajaba, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba ha comparecido este martes en la Audiencia Nacional para ser interrogado por el magistrado Santiago Pedraz. Los logos de la corbata permitían identificarlo pese a que, una vez más en el paseíllo judicial, se tapaba la cabeza con una gorra beisbolera del monte Capitán del parque Yosemite, la cara con una mascarilla sanitaria y los ojos con unas gafas de sol.

Declara ante Pedraz el comandante de la GC amadrinado por Leire Díez El juez Santiago Pedraz reanuda este martes la ronda de interrogatorios en el caso Leire con la declaración como testigo del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo y al que Leire Díez habría ofrecido un puesto de asesor de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a cambio de que le diera información que pudiese perjudicar a la UCO. Según declaró Villalba ante la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, mantuvo dos reuniones con Leire Díez el 10 y el 26 de marzo de 2025 en las que la exmilitante del PSOE alardeó de sus vínculos con "los de arriba del Gobierno" y de tener acceso al "'one' del Gobierno", en alusión a Pedro Sánchez.

Óscar López: "El juez que toma esta decisión es el mismo que tardó 6 meses en autorizar a la UCO el acceso a las cuentas de Alberto Quirón" En un mensaje en la red social X, el ministro para la Transformación Digital ha señalado que el juez que ha impedido viajar a Begoña Gómez a la cumbre de la "es el mismo que tardó 6 meses en autorizar a la UCO el acceso a las cuentas de Alberto Quirón".

El Gobierno ve "incomprensible" la decisión del juez sobre Begoña Gómez Fuentes del Ejecutivo valoran como "incomprensible" la decisión del juez sustituto de Peinado sobre Begoña Gómez, que impedirá a la mujer de Pedro Sánchez asistir a la cumbre de la OTAN.