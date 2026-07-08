Illa ratifica la ampliación del aeropuerto de El Prat: "Luchar contra el cambio climático no va en detrimento de la prosperidad"

La primera sesión de control al president Salvador Illa en el Parlament después de la aprobación de los presupuestos de 2026 ha sido una muestra de que ya ha arrancado una segunda fase de su mandato. A las puertas del ecuador de la legislatura, Illa ha mostrado que empieza a marcar agenda propia ante ERC y los Comuns, sin que esto implique dejar de cumplir los acuerdos suscritos. Ahora bien, Illa se ha mostrado convencido de que cabe ampliar el aeropuerto de El Prat, pese al rechazo del partido de Jéssica Albiach, y Esquerra ha vuelto a recordarle que los pactos deben ser cumplidos, empezando por un calendario para conseguir la presencia de los Mossos d'Esquadra en los puertos y aeropuertos: "No puede esconderse ni dimitir de su responsabilidad", le ha lanzado el diputado Josep Maria Jové.

"El compromiso de ampliación del aeropuerto de El Prat conlleva un compromiso medioambiental [...] Nuestra visión es que luchar contra el cambio climático y adaptarnos a las consecuencias no significa, ni va en contra de la prosperidad en Catalunya", ha defendido el president, ante las críticas de Albiach por mantener el proyecto en vigor, pese a que la ola de incendios evidencia el impacto de la emergencia climática. "Salga de la mentalidad de los años 80 del siglo pasado. Ningún científico independiente le recomendaría ampliar el aeropuerto", ha zanjado la líder de los Comuns, reclamando un nuevo modelo productivo y asegurando que no se está haciendo nada para reducir las causas de la emergencia ambiental. Pero, pese al choque, ha habido un consenso, y es que Illa ha cargado con dureza contra los partidos de extrema derecha con representación en el hemiciclo, Vox y Aliança Catalana, por negar la realidad del cambio climático.

El president Salvador Illa, en el Parlament. / EFE / Enric Fontcuberta

El tono del president también sorprende a las filas de ERC, que le reclaman una mayor humildad, recordándole que, aunque ya tiene los presupuestos bajo el brazo, sigue necesitando sus votos para aprobar todas y cada una de las leyes. Por eso, Jové ha vuelto a hacerle la misma pregunta que le hizo hace siete días, que no es otra que la de cuándo convocará una junta de seguridad para acordar la presencia de la policía catalana en las infraestructuras estratégicas. Pero el jefe del Govern le ha respondido lo mismo: que cumplirá el acuerdo, pero que todavía no hay un calendario establecido. Ahora bien, sobre el acuerdo estrella de los republicanos y los socialistas, el nuevo modelo de financiación, le ha recordado que se avanza y que el 29 de julio se celebra un Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por el Gobierno con las autonomías para aprobarlo e iniciar el recorrido hasta llegar al Congreso. "Espero que todos los partidos estén a la altura", ha advertido Illa a Junts.

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Un paraíso perroflauta y un policía frustrado

El PP y Vox han querido poner el foco en la "inseguridad" que se "vive" en las calles de Catalunya. El líder de los populares, Alejandro Fernández, ha asegurado que la autonomía catalana es un "violento paraíso perroflauta" y que el Govern "desarma al policía y no al delincuente", porque se limita el uso de las pistolas táser. Son unas afirmaciones que, para Illa, no responden a otra cosa que a la "vocación frustrada de policía" del diputado del PP. "A la policía catalana no se la humilla y ellos saben los recursos que necesita", ha espetado el president, al tiempo que ha criticado la "prioridad nacional" que Vox ha logrado que los populares asuman en algunas comunidades. "Debe estar muy avergonzado", ha añadido el president. A Vox le ha recordado que los cuerpos policiales detienen a los presuntos delincuentes y que no cabe hacer demagogia en estos asuntos tan delicados para la ciudadanía.