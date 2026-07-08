El PP modula su discurso tras las palabras de Feijóo y apunta al "absentismo fraudulento" y a "cuidar a los enfermos"

Alberto Núñez Feijóo abrió este martes una nueva polémica al tildar de "cáncer" el "absentismo" laboral en España, dando a entender que muchos trabajadores no acuden a su puesto de trabajo porque van a cobrar lo mismo desde el primer día. Sin embargo, el PP ya está modulando las palabras del líder del partido, acotando las críticas al "posible fraude que se pudiera producir en ese absentismo". El vicesecretario de Hacienda popular, Juan Bravo, ha recalcado que hay que "proteger a los que trabajan y a los que están enfermos".

"¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con un absentismo como este? Pues está fácil, ¿no? Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues ¿qué quieren que les diga? Si además la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre", aseveró Feijóo en un encuentro con empresario vascos.

Estas palabras no tardaron en provocar las críticas del Gobierno y del propio Pedro Sánchez, que señaló que "deja claro de qué lado está" el PP. No obstante, Bravo ha reconducido el discurso, tratando de defender que Feijóo hablaba sobre ese "posible fraude" en el absentismo y, como hizo el presidente del PP, ha recalcado que este "grave problema" generó un coste de 33.000 millones de euros en 2025 cuando en 2018 solo supuso 14.000 millones. "Obviar que hay una parte de fraude es no querer ver la realidad", ha insistido en una entrevista en Telecinco.

Los datos

Sin embargo, pese a las continuas preguntas sobre si están vinculando las bajas sanitarias con el "fraude" en el absentismo, Bravo ha esquivado la polémica, centrándose en señalar que el 50% de las bajas están orientadas al 10% de los trabajadores. También, a renglón seguido, ha admitido que 3 de cada 4 trabajadores no faltaron un solo día al trabajo en 2024.

Incluso, tratando de defender que no están a favor de reducir las ayudas a los trabajadores con baja médica, ha dicho que se debe cambiar que una persona con una "enfermedad grave" como puede ser un cáncer que cobre el salario mínimo solo reciba el 75% de su salario. "¿De verdad esa es la sociedad que queremos?", se ha cuestionado el dirigente popular.

Las soluciones

Bravo también ha señalado que el propio Gobierno admitió en 2024 que el absentismo laboral era un problema cuando Sánchez habló de la necesidad de analizar la gestión de las incapacidades temporales. Además, en este 2026, el Ejecutivo ha puesto en marcha el Observatorio Estatal de la incapacidad temporal, con el objetivo de mejorar la saluda y la vuelta al trabajo. El responsable de Hacienda del PP ha criticado que, pese a identificar el problema, el Gobierno no haya hecho nada para ponerle solución al ser incapaz de lograr un acuerdo entre patronal, sindicatos y sus socios parlamentarios.

"Hay un problema, hay medidas para arreglarlo, esto tiene que salir de un acuerdo", ha sentenciado Bravo antes de señalar que uno no se "levanta de la mesa" hasta alcanzar un pacto. En concreto, ha planteado propuestas como la "interoperabilidad entre bases de datos" para hacer un seguimiento adecuado de los trabajadores de baja; la reincorporación parcial conforme lo vaya indicando el médico o la priorización de los tratamientos para aquellas personas que tengan posibilidades de recuperarse más rápido.