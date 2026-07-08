Catalunya avanza en la limitación de la compra especulativa de vivienda

El Parlament debate este miércoles la tramitación por lectura única de la ley contra la compra especulativa de vivienda impulsada por los Comuns. Se trata del primer paso necesario para aprobar la norma, aunque no podrá ver la luz verde antes de las vacaciones de verano, como estaba previsto. Junts y el PP -por separado- han anunciado que solicitarán un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, una decisión que obliga a alterar el calendario previsto.

Los dictámenes de este órgano estatutario no son vinculantes, pero, una vez un grupo lo ha solicitado, no se puede aprobar la norma hasta que se haya emitido la resolución. Fuentes parlamentarias calculan que el Consell no resolverá hasta principios de septiembre, por lo que la norma no llegaría al hemiciclo hasta el primer pleno ordinario de otoño, programado para la primera semana de octubre.

La letra pequeña de la ley

En cualquier caso, el texto legislativo modifica la Ley de Urbanismo con una filosofía: que solo se pueda comprar un inmueble si es para destinarlo a residencia habitual -propia o de un familiar de primer o segundo grado- o para alquilarlo bajo los límites de precio establecidos. Una vez se apruebe la norma serán los ayuntamientos de las zonas tensionadas, actualmente 271 municipios que concentran el 90% de la población catalana, los encargados de decidir quién puede comprar vivienda y con qué finalidad a través de sus planes urbanísticos.

La ley contempla una excepción para las segundas residencias al permitir que las personas físicas -sean grandes o pequeños tenedores- puedan hacerse con una vivienda en un municipio distinto a su residencia habitual, la que consta en el padrón. En estos casos, se computará como una "extensión" de la primera vivienda y no podrá destinarse a uso turístico ni de temporada.

Además, se amplía el régimen sancionador de la ley para que se consideren infracciones muy graves el incumplimiento de las limitaciones y los negocios jurídicos simulados para esquivarlas. Los incumplimientos pueden llegar a suponer multas severas de hasta 1,5 millones de euros.

Recurso ante el Consell de Garanties

Junts ha decidido solicitar un dictamen al Consell de Garanties porque considera que esta modificación legislativa "afecta a un derecho fundamental, como el de la propiedad" y también rechazan que se pueda trasladar la "responsabilidad" de esta cuestión a los ayuntamientos, ya que ello podría provocar desigualdades importantes entre municipios limítrofes. "Podemos encontrarnos con que lugares como Barcelona prohíben la compra de vivienda, mientras que Badalona, no", alertó el portavoz posconvergente Salvador Vergés este martes.

Noticias relacionadas

El Govern lamenta el retraso y acusa a Junts y al PP de no poner la vivienda como una "prioridad absoluta" de su acción y de sus políticas. "Sería bueno que centraran sus esfuerzos en convertir esto [la vivienda] en una misión de país y no en poner palos en las ruedas; nos gustaría que, por ejemplo, nos hicieran llegar propuestas", declaró su portavoz, Sílvia Paneque. Los Comuns acusan directamente a Junts de ser "el partido de la patronal inmobiliaria".