Junts señala a Paneque por el socavón en el Putxet: "Váyase de una vez; si no dimite, hay que cesarla"

Junts per Catalunya ha vuelto a reclamar la dimisión o, en su defecto, el cese de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Esta vez, a cuenta del socavón aparecido en el Putxet de Barcelona debido al paso de la tuneladora de las obras de la L9 del metro. "Genera muchas dudas que pueda solucionar los problemas de la L9 del metro. Consellera, ya es suficiente. Váyase de una vez. Si no dimite, presidente Illa, la tiene que cesar", le ha espetado este miércoles el diputado de los posconvergentes, Josep Rius, en el pleno del Parlament.

La consellera ha prometido "transparencia" y ha defendido que la prioridad del Govern es la "seguridad" de los vecinos, tras el desalojo de 93 viviendas de ocho fincas. Pero para Junts su actuación deja mucho que desear y ha comparado este suceso con el que ocurrió en el Carmel con la L5 en 2005. "20 años después, otro tripartito y otro socavón", ha sostenido Rius, y ha recordado que el Govern de Pasqual Maragall "tardó días en reconocer la gravedad" de lo ocurrido y trató de "minimizar su impacto". "¿Sabe quién estaba entonces? El señor Nadal. ¿Sabe quién hay ahora? El señor Nadal", ha destacado, sobre el que entonces era secretario de Mobilitat y ahora lo es de Mobilitat i Infraestructures.

En su respuesta, la consellera ha defendido la actuación del Govern y ha explicado que los equipos técnicos se trasladaron a la zona entre las 7 y las 7:20 horas del martes, cuando se detectaron "lecturas anómalas". "Lo primero que se hace es activar los servicios de emergencia, y aquí es cuando se toma la decisión de, con criterios de prudencia, duplicar la distancia de la propia cavidad", ha expuesto. Ahora se está en fase de "resolución del problema" tras la inyección de hormigón, pero Paneque ha querido dejar claro que la tecnología de perforación de la L9 no tiene "nada que ver" con la que se usó en la L5.

El incendio de Les Gavarres

Sin embargo, los posconvergentes han aprovechado este nuevo suceso para enumerar las polémicas que acumula su conselleria y para recordar que el Parlament ha pedido que sea relevada de su cargo en dos ocasiones. Así, Rius ha señalado que Paneque es "una consellera reprobada y atropellada por el caos de Rodalies, quemada por los incendios", que debería ser cesada. Lo ha afirmado después de que en la sesión de control al president Salvador Illa, la líder de su grupo, Mònica Sales, haya acusado al Govern de tener cierta responsabilidad en el incendio de Les Gavarres, ya que el origen del fuego está en el uso indebido de una sierra radial por parte del empleado de una empresa contratada por el departament liderado por Paneque.

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Durante la misma sesión plenaria, Illa ha negado negligencia alguna por parte del Govern y ha asegurado que el Executiu hizo lo que debía: declarar el Plan Alfa 3 por peligro muy alto o extremo de incendio forestal en esa zona. Dicha advertencia impidía utilizar una radial dentro del perímetro delimitado, por lo que, según Junts, la Generalitat debía dar instrucciones explícitas a las empresas contratadas para que cesaran sus trabajos en la zona. Para aclarar lo sucedido, Junts ha pedido la comparecencia en el Parlament de la consellera de Territori, que ya ha anunciado que lo hará.