Illa niega la responsabilidad del Govern en el incendio de Les Gavarres: "No ha habido ninguna negligencia"

Los incendios que afectan a Catalunya han protagonizado este miércoles la sesión de control al Govern en el Parlament. El que más controversia política ha generado ha sido el de Les Gavarres, uno de los más importantes de cuantos se han declarado. Junts ha acusado al Govern de ser responsable del fuego porque su origen, presuntamente, está en el mal uso de una sierra radial por parte del empleado de una empresa contratada por la Generalitat. El president, Salvador Illa, ha negado cualquier responsabilidad de su gabinete. "No ha habido ninguna negligencia", ha afirmado.

El argumento del president es que su Govern hizo lo que debía: aquel día declaró el Plan Alfa 3 por peligro muy alto o extremo de incendio forestal en esa zona. Esto debía suponer que nadie utilizaría una radial dentro de ese perímetro, pero no fue así. Pese a todo, Illa alega que la Generalitat lo único que puede hacer es ponerse a disposición de la justicia para aclarar lo ocurrido. "El Govern ha hecho lo que tenía que hacer. Se ha puesto a disposición judicial la persona que cometió una imprudencia", ha concluido.

Es evidente que algo ha fallado si las empresas que trabajan para la Generalitat provocan un incendio Mónica Sales — Líder de Junts en el Parlament

Junts opina justo lo contrario. La líder de los posconvergentes en la Cámara, Mónica Sales, ha considerado que la Generalitat debía dar instrucciones explícitas a las empresas contratadas para que cesaran sus trabajos en la zona. "¿De verdad no hicieron nada? Tendrían que haber incrementado el control. Es evidente que algo ha fallado si las empresas que trabajan para la Generalitat provocan un incendio", ha argumentado. Para el partido de Puigdemont, diga lo que diga la justicia en última instancia, las "responsabilidades políticas" de lo ocurrido en Les Gavarres son de la Generalitat. "Hubo una negligencia", ha zanjado.

La líder de Junts en el Parlament, Mónica Sales, dirigiéndose al Govern. / David Zorrakino / Europa Press

El tema no quedará cerrado con el intercambio de reproches de hoy. Junts ya ha pedido la comparecencia en el Parlament de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. La empresa que supuestamente causó el fuego fue contratada por este departamento. El partido de Puigdemont ha dado a entender que pedirá dimisiones. La propia consellera anunció el martes que no tenía ningún inconveniente en comparecer. "Iré al Parlament a dar todas las explicaciones oportunas y que se planteen, como siempre he hecho", dijo. El incendio de Les Gavarres está estabilizado, pero no extinguido. Cuando se apague, habrá dos frentes abiertos para intentar descubrir qué pasó y señalar a los responsables: uno de los juzgados y otro en el Parlament.

Muestras solidaridad

Los incendios no solo han generado controversia. También ha habido muestras de solidaridad. El presidente del Parlament, Josep Rull, ha abierto la sesión plenaria expresando su apoyo a todos "los servidores públicos que han trabajado para proteger a las personas y el territorio". "Su dedicación merece el reconocimiento de toda la nación", ha expresado. El máximo responsable de la Cámara ha hecho un llamamiento a la "prudencia" para evitar nuevos incendios.

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El Govern asegura que ahora mismo hay un único gran incendio activo, el de Sentmenat

También Sales, pese a las críticas al Govern, ha expresado la solidaridad y el reconocimiento de su grupo a los afectados por "estos días especialmente difíciles". El president Illa ha trasladado su "afecto" a todas las personas que están sufriendo por las llamas y ha actualizado el balance de fuegos. El president ha explicado que solo el lunes se declararon 65 incendios, pero que ahora mismo hay un único "gran fuego activo", el de Sentmenat, en la comarca del Vallès Occidental. El resto, ha asegurado, están estabilizados y controlados.