El Govern ofrece a Junts introducir cambios en la financiación a cambio de su apoyo: "Negociemos y mejoremos la propuesta"

El Govern ha ofrecido formalmente este miércoles a Junts introducir cambios en la propuesta de financiación autonómica que se votará en otoño en el Congreso. El nuevo sistema de reparto de recursos entre las autonomías ya está diseñado, pero no tiene los votos asegurados en la Cámara Baja, ni siquiera en la primera votación de admisión a trámite de la ley. Junts mantiene su rechazo a la propuesta y sus escaños son decisivos. De ahí la oferta que ha lanzado el ejecutivo catalán al partido de Carles Puigdemont.

La escena se ha vivido en el Parlament durante la sesión de control al Govern. El diputado de Junts Toni Castellà ha utilizado su intervención para volver a criticar con dureza la propuesta de nueva financiación. Su argumento es que no sirve para atajar el déficit fiscal de Catalunya, que ha cifrado en 22.000 millones de euros anuales, un número avalado por el propio ejecutivo: "¿Por qué han renunciado a los 22.000 millones que cada año se van de Catalunya y no vuelven?". La contrapropuesta de Junts es que el Congreso valide un concierto económico para Catalunya como el del que disponen Euskadi y Navarra.

¿Por qué han renunciado a los 22.000 millones que cada año se van de Catalunya y no vuelven? Toni Castellà — Diputado de Junts

En el turno de réplica, la consellera de Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha descartado que el concierto económico sea una propuesta viable. "No hay mayorías", ha recordado. Ni el PP, ni el PSOE se han mostrado nunca partidarios de aplicar el modelo vasco a Catalunya. Es en este punto cuando Romero ha pedido a los posconvergentes que avalen la propuesta de financiación que hay sobre la mesa, que aportará 4.700 millones de euros adicionales a Catalunya y servirá para "ajustar" el déficit fiscal.

La petición del Govern es que Junts no tumbe la financiación en el Congreso a la primera -en la votación de admisión a trámite- y al menos permita que la ley se pueda tramitar e introducir mejoras. "Permitan la tramitación y, en la tramitación, negociemos y mejoremos [la propuesta], pero no perdamos la oportunidad que tenemos en estos momentos de contar con un nuevo modelo de financiación que ajusta el déficit fiscal", ha dicho.

Les tiendo la mano y lo hago con toda la honestidad Alícia Romero — Consellera de Economia de la Generalitat

¿Qué mejoras podrían satisfacer a Junts? La pregunta no tiene, por ahora, respuesta, teniendo en cuenta lo alejadas que están las posiciones. Romero ha enumerado algunas de las novedades de la propuesta que hay sobre la mesa. Ha recordado que, aparte de los 4.700 millones de euros extra, elimina el sistema de anticipos y liquidaciones y tiene previsto dar "mayor capacidad normativa" a Catalunya en sus impuestos. Sin embargo, aún está por ver que el Gobierno acceda a que Catalunya recaude su IRPF.

La consellera de Economia, Alícia Romero, este miércoles en el pleno del Parlament. / David Zorrakino / Europa Press

Pese a la falta de sintonía entre las dos partes, la intervención de Romero ha servido para constatar que hay un cierto cambio de tono en el ejecutivo catalán respecto a este asunto. El lunes, el president Illa habló del tema y lo hizo tratando de presionar a Junts: "Espero que estén a la altura". Este miércoles, en cambio, la consellera se ha mostrado más conciliadora: "Les tiendo la mano y lo hago con toda la honestidad".

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¿Interlocución con Puigdemont?

Uno de los gestos que podría intentar el ejecutivo catalán para tratar de ablandar a Junts es interlocutar directamente con Puigdemont. No garantizaría nada, pero supondría un reconocimiento al papel del expresident como negociador. En la retina permanece la reunión que el entonces dirigente del PSOE Santos Cerdán, cuando aún no tenía causas pendientes con la justicia, celebró en octubre de 2023 con el expresident en Bruselas para conseguir el 'sí' de los posconvergentes a la investidura de Pedro Sánchez. Un 'sí' que se confirmaría unas semanas más tarde. El lunes Illa no quiso entrar en detalles, pero dejó entrever que están en contacto con el president. "Tenemos vías abiertas de diálogo y las seguiremos manteniendo con la discreción debida", expuso.