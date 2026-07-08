El abogado de Villarejo ratifica ante el juez que Leire Díez le ofreció contactar con el fiscal general del Estado para ayudarle

Nueva testifical sobre las ofertas que Leire Díez iba haciendo en sus intentos de parar investigaciones contra el PSOE. Este miércoles ha sido Antonio José García Cabrera, el abogado del excomisario José Manuel Villarejo, el que ha aportado otro testimonio incriminatorio.

No se trata de un testimonio nuevo, en cualquier caso, que vaya a cambiar el camino de la instrucción judicial. Cabrera ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la trama de Leire Díez, lo mismo que declaró a la Guardia Civil, interrogado como testigo, el pasado 28 de mayo, y que la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado recogió en uno de sus informes elevados al juez.

Ha quedado confirmado por García Cabrera, de nuevo como testigo, ante Pedraz que Leire Díez le ofreció ayuda con la Fiscalía General del Estado, si bien el letrado nunca creyó a la entonces muñidora socialista, aunque escuchó sus tentaciones en al menos dos ocasiones. Como consecuencia de su desconfianza, tampoco tramitó reunión alguna de él o de Villarejo con ningún representante del ministerio público, según su versión.

“Estuve con el FGE”

“Buenos días Antonio. El jueves estuve con el FGE. Cuando puedas hablamos”. Según el informe de la UCO que recoge sus interrogatorios a testigos, ese mensaje se lo puso Leire Díez al abogado García Cabrera el 8 de abril de 2025 a través de la aplicación de mensajería Signal, vía de comunicación pretendidamente blindada.

El mensaje es la supuesta desembocadura de otras ofertas de Leire Díez al letrado, en dos reuniones mantenidas en 2024, una en un bar cercano a la Audiencia Nacional y otra en un restaurante madrileño.

En su testifical ante la Guardia Civil, el letrado de Villarejo admitió que la intermediaria socialista le ofreció “mantener unas reuniones con la Fiscalía porque le parecía injusta la acusación contra Villarejo”, según el informe policial hoy confirmado.

Leire Díez le animó a que llamara a la Fiscalía, pero el abogado, según dijo en mayo a la Guardia Civil y también este miércoles al juez, no llegó a hacerlo en ningún momento.

En aquella primera oferta no precisó Díez si se refería a la Fiscalía Anticorrupción o algún fiscal de la Audiencia Nacional. Pero en el mensaje enviado por Signal, y del que la UCO tiene una copia tras la intervención del teléfono móvil de Leire, aparecen las siglas FGE, las que, en este contexto de conversación, corresponden a la Fiscalía General del Estado. Entonces ocupaba ese algo cargo Álvaro García Ortiz.

Lo que Leire Díez ofrecía a cambio de atraerse a Villarejo a su causa le pareció al abogado algo "fantasioso".

"Hay que limpiar"

El juez Pedraz ha recibido este miércoles otra ratificación de contenidos elevados por la Guardia Civil tras interrogar a testigos. El empresario de las gasolineras Joaquín Parra, condenado por delito fiscal en el caso de los hidrocarburos y expresidente del Club Deportivo Badajoz, ha comparecido como testigo en la investigación sobre los planes de Leire Díez. Al juez le ha confirmado que la fontanera de Santos Cerdán le ofreció ayuda con su caso.

A ambos los había puesto en contacto el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por diversos delitos relacionados con la quiebra de sus compañías y compañero de viaje de Leire Díez. Incluso llegaron a constituir un grupo de whatsapp llamado "Vacaciones y viajes" con la participación de otro amigo, Luis José Sáenz de Tejada.

En un encuentro con ella, según el relato ratificado de Parra ante el juez, ella trazó un paralelismo de la vicisitud judicial que atravesaba Parra con las que rodeaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las pesquisas judiciales sobre su hermano David y su esposa, Begoña Gómez. A todas esas causas las calificó Leire Díez de injustas, y todas ellas le servían para sotener que "hay que limpiar".

Y para esa limpieza precisaba información sobre el juez instructor de la causa contra el hermano de Sánchez. Sería una petición reiterada en diversos encuentros, alguno en un piso del 36 de la calle Diego de León de Madrid. A ese piso, según relató Parra a la Guardia Civil en declaración ratificada este miércoles, tanto Pérez Dolset como Leíre Díez se referían "como un piso franco del PSOE para la celebración de reuniones", se recoge en el informe policial.