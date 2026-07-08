Absentismo
Abascal dice que el problema de España es "la mafia sindical y la casta patronal" por cooperar con el Gobierno
El PP modula su discurso tras las palabras Feijóo y apunta al "absentismo fraudulento" y a "cuidar a los enfermos"
Gobierno y PSOE arremeten contra el PP por la propuesta de Feijóo frente al absentismo laboral: “No cree en los derechos laborales”
EP
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que "el problema" de España es "la mafia sindical y una casta patronal" que han colaborado con el Gobierno para sacar adelante "distintas legislaciones", sin especificar.
Así se ha expresado ante los medios a su entrada a un curso organizado por el CEU en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), requerido por una valoración sobre las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dijo que "las bajas laborales son un cáncer" en España.
Abascal ha evitado entrar en la polémica, y ha asegurado que "los trabajadores, los empresarios y los autónomos de ninguna manera son el problema de España", sino que "los problemas de España los padecen ellos".
A juicio del líder de Vox, "el problema de España es un Gobierno corrupto y mafioso y, también, y quiero decirlo con toda claridad, una mafia sindical y una casta patronal que durante toda esta legislatura ha colaborado en distintas legislaciones con este Gobierno que ha traído tantos problemas a empresarios y trabajadores".
- Varios individuos entran en la sede de Ospina Abogados y roban el expediente de Vito Quiles
- Aliança Catalana aplaza el congreso en el que vetará la posibilidad de concurrir a las elecciones generales
- El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona
- El permiso de Begoña Gómez para la graduación de su hija confunde a las acusaciones: informan a favor y luego rectifican alegando un 'error
- Jorge Azcón, a Salvador Illa y el MNAC sobre las obras de Sijena: 'Ejecuten la sentencia; las responsabilidades penales son personales
- Operación PSOE': los objetivos y medios de la 'organización criminal' de Leire Díez según la Fiscalía Anticorrupción
- ¿Qué es la ley del concebido no nacido impulsada por Díaz Ayuso y que hace suya Feijóo?
- Un juez sustituto de Peinado impide a Begoña Gómez viajar a la cumbre de la OTAN, pero sí le permite ir a Londres a la graduación de su hija