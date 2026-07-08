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Abascal dice que el problema de España es "la mafia sindical y la casta patronal" por cooperar con el Gobierno

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura el curso ‘Demografía e inmigración: el destino en juego’ durante los Cursos de Verano CEU-María Cristina, a 8 de julio de 2026, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España).

El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura el curso ‘Demografía e inmigración: el destino en juego’ durante los Cursos de Verano CEU-María Cristina, a 8 de julio de 2026, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). / Rafael Bastante - Europa Press

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EP

MADRID
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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que "el problema" de España es "la mafia sindical y una casta patronal" que han colaborado con el Gobierno para sacar adelante "distintas legislaciones", sin especificar.

Así se ha expresado ante los medios a su entrada a un curso organizado por el CEU en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), requerido por una valoración sobre las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dijo que "las bajas laborales son un cáncer" en España.

Abascal ha evitado entrar en la polémica, y ha asegurado que "los trabajadores, los empresarios y los autónomos de ninguna manera son el problema de España", sino que "los problemas de España los padecen ellos".

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A juicio del líder de Vox, "el problema de España es un Gobierno corrupto y mafioso y, también, y quiero decirlo con toda claridad, una mafia sindical y una casta patronal que durante toda esta legislatura ha colaborado en distintas legislaciones con este Gobierno que ha traído tantos problemas a empresarios y trabajadores".

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