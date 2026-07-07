Jorge Azcón, a Salvador Illa y el MNAC sobre las obras de Sijena: "Ejecuten la sentencia; las responsabilidades penales son personales"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (Zaragoza, 1973), ha sido el protagonista del Afterwork organizado por EL PERIÓDICO este martes en Casa Cupra Raval de Barcelona, donde ha aprovechado para instar al president de la Generalitat, Salvador Illa, y al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que obliga a devolver las pinturas de Sijena a Aragón. Azcón considera que no hay "dudas" ni sobre la propiedad de las obras ni sobre la viabilidad de trasladarlas al monasterio de Villanueva de Sijena, de donde fueron arrancadas en 1936 como forma de protección.

"Recomendaría a quien tenga que tomar la decisión que ejecute la sentencia como dice el juez. De lo contrario, puede haber problemas que cualquiera entiende: puede haber derivadas de responsabilidad penal que no deseo a ningún responsable de una comunidad autónoma", ha sentenciado Azcón. Y ha rematado: "Aconsejo encarecidamente que su actitud sea de mayor colaboración que la que vemos a día de hoy; los debates políticos son los que son, las responsabilidades penales son personales".

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y Albert Sáez, director de Contenidos de Prensa Ibérica, participan en un encuentro del ciclo Afterwork celebrado en Barcelona / Zowy Voeten

En un diálogo abierto con el director general de Contenidos de Prensa Ibérica y presidente del Comité Editorial de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, Azcón ha explicado que su relación con Illa, a quien ha lanzado sin matices este mensaje, empezó mejor de lo que ha continuado a cuenta de esta cuestión. En mayo de 2025, cuando el president de la Generalitat visitó Zaragoza para participar en un desayuno informativo de Prensa Ibérica, Azcón le invitó a tomar un café y hablaron principalmente de Sijena, pocos días antes de que se conociera la sentencia. Entonces, ha explicado el dirigente popular, Illa le dijo que colaboraría para hacer cumplir el dictamen. "Me dijo una cosa y está haciendo lo contrario", ha lamentado el presidente de Aragón, quien ha recordado que, dos días después del pronunciamiento del Constitucional, el Parlament aprobó, con los votos del PSC, una moción simbólica de rechazo a la sentencia.

Los riesgos del traslado

El president nunca ha dicho públicamente que no vaya a acatar la resolución judicial, pero desde el MNAC y la mayoría de partidos del Parlament se ha puesto el foco en los riesgos técnicos del traslado. Según el museo, algunas fases del cambio de ubicación podrían comportar riesgos críticos para unas obras especialmente frágiles, motivo por el que ha reclamado más garantías técnicas e incluso la suspensión temporal del calendario judicial mientras se completa la valoración. El pasado lunes debía iniciarse el desmontaje de las obras de Sijena, pero quedó paralizado. El museo alegó que no había recibido la "autorización" del Gobierno de Aragón, al que envió una carta por escrito para solicitar garantías de que las obras podían ser recibidas sin peligro.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y Albert Sáez, director de Contenidos de Prensa Ibérica, participan en un encuentro del ciclo Afterwork celebrado en Barcelona / Zowy Voeten

Preguntado por la directora de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez, por la visión de expertos que ven peligroso el traslado, Azcón ha respondido que no hay espacio para la duda. "En democracia las sentencias hay que cumplirlas. Esta no dirime ni sobre la propiedad ni sobre si es factible o no ejecutarla. Es posible", ha asegurado, tras subrayar que le parece "difícil de entender" que las pinturas hayan viajado a Nueva York o Londres y ahora no puedan ir a Aragón. Lo ha dicho en referencia a los traslados de fragmentos sueltos y pequeños segmentos que viajaron a diferentes exposiciones entre 1970 y 1990, aunque en esas ocasiones no lo hicieron las cinco arcadas centrales en las que se exhibe el grueso de las pinturas.

Con todo, el presidente de Aragón se ha mostrado "convencido" de que el MNAC hará el traslado con la "máxima seguridad y cuidado" y ha asegurado que estará encantado de volver a tomar un café con Illa. "No se habrá enterado de que he venido; si no, me hubiera llamado", ha bromeado el dirigente popular, quien ha puesto en valor la colaboración entre Catalunya y Aragón. Una relación que, ha señalado, va desde el vínculo logístico a través del puerto de Barcelona hasta la cooperación institucional para mejorar la vida de los ciudadanos. Como ejemplo, ha explicado que el consejero de Emergencias de Aragón "habla habitualmente" con su homóloga en Catalunya, Núria Parlon, especialmente cuando se producen incendios en zonas próximas a ambos territorios. "No solo estamos condenados a entendernos, sino que la mayor colaboración que exista va a hacer que nuestros ciudadanos vivan mejor", ha defendido.

Aragón y Catalunya no solo estamos condenados a entendernos, sino que la mayor colaboración que exista va a hacer que nuestros ciudadanos vivan mejor

Azcón mantiene, además, una estrecha relación personal con Catalunya. De hecho, ha explicado con humor que, cuando no logra conciliar el sueño, no cuenta ovejas, sino piensa en edificios. Y muchos de esos edificios están en Salou, donde veranea desde hace 50 años. Su próxima cita en esta comunidad, sin embargo, podría tener lugar a unos cuantos kilómetros de allí, en el monasterio de Poblet. El presidente aragonés ha explicado que Illa le invitó a una reunión con el Patronato de la Fundación del monasterio, donde reposan los restos de los reyes de la Corona de Aragón. La cita aún no tiene fecha en el calendario, pero Azcón ha asegurado que está "encantado" de poder reivindicar las raíces compartidas de ambos territorios. "En Poblet [Illa] me tiene que pagar la deuda que me debe", ha ironizado, sobre el café pendiente que ha quedado en esta cita.

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Entre el público, han destacado el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; la vicepresidenta, Arantza Sarasola; el consejero delegado, Aitor Moll; la adjunta a la presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll; la directora de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez; y el director de El Periódico de Aragón, Ricardo Barceló. De la bancada del PP han asistido el presidente de la formación en Catalunya, Alejandro Fernández; el edil en el Ayuntamiento de la capital catalana, Daniel Sirera; los diputados en el Congreso, Nacho Martín Blanco y Agustín Parra; el senador y secretario de estrategia del partido, Juan Milián; y el secretario general del partido en Barcelona, Josep Tutusaus. También han acudido a la cita el expresident de la Generalitat, José Montilla, el presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero; y el decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy.