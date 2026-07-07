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Junts retrasa la aprobación de la ley contra la compra especulativa de vivienda con un recurso ante el Consell de Garanties Estatutàries

El Parlament acuerda tramitar por la vía rápida la ley contra la compra especulativa de vivienda

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, indicando el sentido de voto a su grupo

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, indicando el sentido de voto a su grupo / Marta Sierra / ACN

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Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
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La ley contra la compra especulativa de vivienda no podrá ver la luz verde antes de las vacaciones de verano, ya que Junts ha anunciado ya que presentará un recurso ante el Consell de Garanties Estatutàries contra esta norma impulsada por los Comuns. El pleno del Parlament votará igualmente esta semana la tramitación por la vía de la lectura única, pero el texto legislativo no podrá substanciarse de forma definitiva en el último pleno del periodo de sesiones -se celebrará la semana del 22 de julio- por la decisión de los posconvergentes, que obligará a modificar el calendario previsto.

Los dictámenes del Consell de Garanties no son vinculantes, pero sí modifican el calendario parlamentario, ya que no se puede aprobar la norma hasta que este órgano estatutario emita el fallo.

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