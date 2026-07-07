Parlament
Junts retrasa la aprobación de la ley contra la compra especulativa de vivienda con un recurso ante el Consell de Garanties Estatutàries
El Parlament acuerda tramitar por la vía rápida la ley contra la compra especulativa de vivienda
La ley contra la compra especulativa de vivienda no podrá ver la luz verde antes de las vacaciones de verano, ya que Junts ha anunciado ya que presentará un recurso ante el Consell de Garanties Estatutàries contra esta norma impulsada por los Comuns. El pleno del Parlament votará igualmente esta semana la tramitación por la vía de la lectura única, pero el texto legislativo no podrá substanciarse de forma definitiva en el último pleno del periodo de sesiones -se celebrará la semana del 22 de julio- por la decisión de los posconvergentes, que obligará a modificar el calendario previsto.
Los dictámenes del Consell de Garanties no son vinculantes, pero sí modifican el calendario parlamentario, ya que no se puede aprobar la norma hasta que este órgano estatutario emita el fallo.
La propuesta de los Comuns -la CUP ha presentado otro texto similar que aún no se votará- consiste en cambiar la Ley de Urbanismo para dar a los ayuntamientos de los municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado la capacidad de restringir quién puede comprar vivienda y con qué finalidad. El objetivo es evitar que grandes propietarios y fondos de inversión sigan concentrand
Suscríbete para seguir leyendo
- Varios individuos entran en la sede de Ospina Abogados y roban el expediente de Vito Quiles
- Aliança Catalana aplaza el congreso en el que vetará la posibilidad de concurrir a las elecciones generales
- El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona
- El permiso de Begoña Gómez para la graduación de su hija confunde a las acusaciones: informan a favor y luego rectifican alegando un 'error
- Operación PSOE': los objetivos y medios de la 'organización criminal' de Leire Díez según la Fiscalía Anticorrupción
- ¿Qué es la ley del concebido no nacido impulsada por Díaz Ayuso y que hace suya Feijóo?
- Un juez sustituto de Peinado impide a Begoña Gómez viajar a la cumbre de la OTAN, pero sí le permite ir a Londres a la graduación de su hija
- El fiscal 'cierra' Kitchen con Rajoy en el punto de mira: 'No se buscaba dinero sino boicotear a la justicia y proteger al PP y a sus máximos dirigentes