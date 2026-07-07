Parlament
Junts pide la comparecencia de Paneque para aclarar la responsabilidad de la Generalitat en el incendio de Les Gavarres
Los posconvergentes quieren saber si el Govern advirtió a la empresa subcontratada para el mantenimiento de carreteras de que el riesgo de incendio impedía usar una radial
Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en La Bisbal, Anoia, Sentmenat y Perpinyà
Detenido el operario que realizaba los trabajos con una radial por provocar el incendio de la Bisbal
Junts ha pedido la comparecencia en el Parlament de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, para "esclarecer el origen y las circunstancias del incendio" de Les Gavarres de este fin de semana, ya que el foco del fuego se originó en los trabajos de una empresa subcontratada por la Generalitat. Los posconvergentes piden conocer si el Govern advirtió a la empresa que hacía mantenimiento en una carretera de la Bisbal de Empordà de que el riesgo de incendio impedía usar una radial. El portavoz de Junts en la Cámara catalana, Salvador Vergés, ha asegurado que el objetivo no es "señalar culpables", sino hacer un "ejercicio de trazabilidad" y de "transparencia" para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse.
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