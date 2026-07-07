Ola de calor
El Govern estudiará si rescinde el contrato con la empresa del trabajador investigado por el incendio de las Gavarres
Paneque pide "prudencia" hasta disponer del informe interno de su conselleria, que analizará toda la información requerida a la subcontratada
Catalunya mantiene el modelo de prevención de incendios de Les Gavarres: "Con calor extremo y tramontana, aunque haya gestión, el bosque arde"
Junts pide la comparecencia de Paneque para aclarar la responsabilidad de la Generalitat en el incendio de Les Gavarres
El Govern mantiene bajo la lupa a la empresa subcontratada por la Generalitat vinculada al incendio de las Gavarres, cuyo origen, presuntamente, estaría relacionado con el uso indebido de una sierra radial por parte de uno de sus trabajadores. El empleado ya ha pasado a disposición judicial, pero, en paralelo a la vía judicial, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha reclamado a la compañía "toda la información" sobre los protocolos y la normativa interna que debían aplicarse en una zona con el nivel 3 del Pla Alfa activado, como ocurría en el momento en que se originaron las llamas. El fuego ha calcinado unas 2.200 hectáreas en cuatro días.
"Cuando llegue toda la información al Departament veremos si activamos otro mecanismo y si hace falta alguna actuación", ha declarado la portavoz del Govern y titular de esta conselleria, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, tras ser preguntada sobre si existe la posibilidad de que la Generalitat pueda rescindir el contrato. Paneque ha pedido "prudencia" hasta disponer del informe interno que está confeccionando su conselleria con la información requerida y ha explicado que "en los próximos días o semanas", cuando cuenten con el documento, se tomarán las decisiones oportunas. "Es una decisión no tomada todavía. Efectivamente, en este procedimiento deberá determinarse si es una responsabilidad compartida entre el trabajador y la empresa o no", ha insistido.
En cualquier caso, la portavoz del Govern ha sido clara al recordar que, con el nivel 3 del Pla Alfa activado, estaba "absolutamente prohibido el uso de maquinaria de corte mecánico que pudiera producir chispas", en referencia al presunto origen del incendio, que se sitúa en una sierra radial. "La normativa es la que es, y también lo es su cumplimiento. Las empresas saben qué niveles de restricción deben aplicar en los trabajos cuando se activa el Pla Alfa 3 o 4", ha añadido Paneque. "Debemos saber si la responsabilidad es limpia o compartida entre trabajador y empresa", ha apuntado la consellera.
La vía judicial y la investigación interna
En este sentido, Territori ha pedido a la subcontratada -que, según la portavoz, ha colaborado activamente desde el primer momento- detalles sobre "qué equipamientos tenía este trabajador" y qué comunicación se le había trasladado a los trabajadores sobre las implicaciones del Pla Alfa para si ha habido incumplimiento o no. Paneque también ha pedido distinguir entre la vía judicial y la investigación interna de la Generalitat, al tratarse de procedimientos diferentes. "La responsabilidad del incendio la determinará la vía judicial", ha dejado claro la portavoz, que ha asegurado que, atendiendo a la petición de Junts y PP, también dará ella explicaciones sobre el incendio en el Parlament.
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