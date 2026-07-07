El Govern considera que la ley del concebido no nacido del PP supone un "retroceso en los derechos de las mujeres"

El Govern ha cargado este martes contra la ley del "concebido no nacido" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido impulsar si llega a la Moncloa, una iniciativa en la línea de la aprobada recientemente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el apoyo de Vox. La portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, ha advertido de que esta medida "va en detrimento de derechos conquistados" y supone un "retroceso en los derechos de las mujeres".

"En estos momentos no parece que haya dos PP, uno más prudente y otro más situado en la extrema derecha. Parece que solo hay uno dirigido por Aznar y Ayuso", ha afirmado Paneque en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu. La también consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica hace referencia a que la fundación del expresidente José María Aznar, FAES, ha celebrado la propuesta de Feijóo.

El líder de la oposición defendió el pasado lunes una legislación estatal para que los bebés concebidos y no nacidos tengan "repercusión en la familia que los está esperando" desde el punto de vista económico y social. El anuncio llegó pocos días después de que la Asamblea de Madrid aprobara, con los votos del PP y Vox, la ley impulsada por Ayuso para reconocer al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar a efectos administrativos.

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La norma madrileña permite que las familias puedan acceder a determinadas ayudas y beneficios desde el embarazo, como becas, ayudas educativas o ventajas vinculadas a la condición de familia numerosa. En Madrid, el reconocimiento se aplica desde la semana 14 de gestación, mientras que Galicia ya contaba desde 2011 -bajo la presidencia en la Xunta de Feijóo- con una regulación más limitada, a partir de la semana 21.