La Generalitat invertirá 481 millones de euros en la creación de una nube pública que excluya a los gigantes tecnológicos de EEUU

La Generalitat de Catalunya apuesta por la creación de una "nube pública soberana" que refuerce la autonomía digital del país. El Govern de Salvador Illa ha abierto este martes la licitación para el desarrollo de un ambicioso proyecto tecnológico que concentrará una inversión máxima de 481 millones de euros en ocho años y que no contará con la participación de gigantes tecnológicos de Estados Unidos, según aseguran fuentes de la administración a EL PERIÓDICO.

La nube es la columna vertebral que sostiene internet, desde las series que ves hasta las aplicaciones de inteligencia artificial que utilizas. Detrás de ese término etéreo se esconden los centros de datos, naves industriales habitadas por servidores informáticos que procesan miles de millones de datos sin descanso para que el mundo digital funcione.

La iniciativa pública catalana seleccionará a un proveedor europeo para que construya una nube pública que cumpla con el "nivel más alto" de seguridad y soberanía en el almacenamiento y gestión de datos. "Las tensiones geopolíticas actuales hacen más importante que nunca disponer de una infraestructura que garantice la seguridad y la conectividad de servicio, que nada ni nadie pueda interceder para interrumpir su funcionamiento", ha explicado Albert Tort, secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital.

El centro de datos de Amazon Web Services instalado en El Burgo de Ebro, en una imagen de archivo. / ÁNGEL DE CASTRO

¿Nuevos centros de datos?

La licitación presentada este martes por el Centre Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) dará un plazo de poco más de un mes para que las empresas que aspiran a crear la primera región cloud de Catalunya presenten sus ofertas.

Según Demetri Rico, director gerente del CTTI, la adjudicación se anunciará entre octubre y noviembre y en diciembre empezará la "implementación de las infraestructuras necesarias". La empresa adjudicataria no deberá tardar más de 12 meses en activar la nueva nube pública soberana, que deberá dar servicio tanto al sector público como al privado. El proyecto deberá materializarse durante la segunda mitad de 2027, explica.

¿Supondrá eso la construcción de nuevos centros de datos? No necesariamente, explican desde la Generalitat, pues el proveedor seleccionado podría aprovechar la infraestructura ya existente en el territorio para desplegar esa nube pública soberana. Su consumo de electricidad, anticipan, será de "entre dos y tres megavatios".

La primera región cloud de Catalunya podría traducirse en la creación de nuevos centros de datos

Reducir la dependencia de EEUU

La licitación catalana para una nube pública soberana, que llega medio año más tarde de lo previsto, se enmarca en la creciente presión para que la Unión Europea reduzca su dependencia tecnológica de Estados Unidos por el temor a que el presidente Donald Trump la utilice como arma para coaccionar a sus aliados. Actualmente, gigantes como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure o Google Cloud controlan cerca del 70% del mercado europeo del cloud. Administraciones públicas en países como Francia, Alemania, Italia, Dinamarca o Austria han empezado a dar la espalda a esas compañías.

La nueva Ley de Desarrollo de la Nube y la IA de la UE establece requisitos de soberanía para los proveedores de nube. Sin embargo, incluso los más exigentes abren la puerta a hiperescalares estadounidenses como Amazon, Microsoft o Google. Algunos como Microsoft han empezado a formar entidades corporativas con sede en Europa dirigidas por consejos de administración compuestos por directivos europeos para así adaptarse y seguir haciendo negocio en el continente.

Una responsable de Google, en la central de datos que la empresa tiene en The Dalles, Oregón. / CONNIE ZHOU / AP

No obstante, desde la Generalitat aseguran que el breve plazo dado para la presentación de ofertas —finales de agosto— hace "inviable" que el proveedor seleccionado sea de EEUU. A finales de 2025, el CTTI hizo una consulta de mercado sobre la viabilidad del proyecto y solo tres de las 13 propuestas recibidas cumplían con los requisitos de soberanía exigidos. Las tres eran de empresas europeas, aseguran.

Migración de los datos públicos

Actualmente, hasta el 80% de los servicios de la Generalitat están alojados en la nube privada, más segura pero con capacidades más limitadas que la nube pública que ofrecen los grandes proveedores. "Para modernizar nuestros sistemas, a nivel de conectividad, plataformas o gestión de datos, necesitamos las prestaciones de la nube pública, pero con un plus de seguridad, soberanía y resiliencia del servicio", ha asegurado Tort.

Con el nuevo plan, la administración prevé que, en 2028, un 40% de sus servicios pasen a estar gestionados en la nube pública soberana. Entre ellos, algunos tan importantes como los de sanidad o los de los Mossos d'Esquadra. Otro 30% quedaría en la nube ofrecida por proveedores externos y otro 30%, el que requiere de mayor seguridad, en la nube privada gestionada por la Generalitat.

El acuerdo marco fijado por el Govern del PSC establece que no hay un compromiso de consumo por parte de la administración, sino que se irá solicitando "sobre la marcha". La empresa proveedora también deberá asesorar a los técnicos del CTTI sobre cómo migrar esos datos a la nube.