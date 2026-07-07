Feijóo tacha de "cáncer" el absentismo laboral y Sánchez le ataca: "deja claro de qué lado está"

Hace unas semanas participó en la reunión anual del Cercle de Economía en Barcelona. Este martes, Alberto Núñez Feijóo protagonizó un encuentro en el Círculo de Empresarios vascos. Con el trasfondo político de si el presidente del Partido Popular impulsará una moción de censura contra Pedro Sánchez y la presión directa o indirecta a PNV y Junts, Núñez Feijóo también quiso exponer parte de su proyecto económico al empresariado vasco y el Gobierno aprovechó sus comentarios para retratarlo.

En la intervención abordó un tema que alarma a la patronal, las bajas laborales. "Debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el asentismo". "Esto es un cáncer que no podemos pagar, porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros. Por tanto, esto no es una cuestión para discutir", expuso el dirigente popular.

Un razonamiento que amplío en su internvencion ante empresarios como Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola sentado a su derecha, o Andrés Aritzcorreta, de CAF. "Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues ¿qué quieren que les diga?", reflexionó. "Si, además, la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre, pero este asentismo no se sostiene", amplió.

Es más, el presidente del PP continuó su exposición rememorando su pasado de gestor. "A mí me gustaría, insisto, este asunto, yo lo abordé en el Insalud, donde era una fábrica de bajas, donde es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega o que una enfermera no le dé la baja a un médico".

Estas palabras de Feijóo y su reflexión fueron respondidas directamente por el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social X, afirmó: "Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está". "Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla", aprovechó el jefe del Ejecutivo, antes de concluir: "los derechos no se recortan. Se defienden".

Una crítica al líder del PP a la que también se sumaron desde el PSOE , sosteniendo que con este tipo de reflexiones "cada día que pasa, Alberto Núñez Feijóo deja entrever un poco más cuál es su verdadero proyecto para España". "Ya no hay moderación. Es el proyecto ultra", argumentan desde Ferraz.

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Y añaden que "Feijóo ya anuncia que está dispuesto a pasar por encima del diálogo social y del Estatuto de los Trabajadores para imponer recortes a quienes más protección necesitan. La motosierra de Milei ya tiene quien la empuñe en España".