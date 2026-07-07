La Audiencia de Barcelona reabre la causa contra los mossos que ayudaron a Puigdemont después de reaparecer en Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha ordenado la reapertura del caso contra tres agentes de los Mossos d'Esquadra acusados de ayudar al expresident Carles Puigdemont el 8 de agosto de 2024, cuando participó durante unos minutos en un acto convocado en el Arc de Trionf de Barcelona y, posteriormente, desapareció y volvió a cruzar la frontera francesa. La jueza Maria Antonia Coscollola que instruía el caso archivó la causa a finales de abril al considerar que los agentes no habían cometido delito, pero ahora, el tribunal dela Sección 7 ha ordenado que el proceso judicial continúe, admitiendo el recurso presentado por la fiscalía y por la acusación popular ejercida por Hazte Oir y Vox.

Los magistrados sostienen que si la instrucción ya ha acabado se proceda a enviar el caso a juicio. El tribunal comparte el parecer de la fiscalía de que hay indicios de que los tres agentes podrían haber cometido la infracción penal de no perseguir del delito, que comporta una pena de inhabilitación. Y es que Puigdemont estaba entonces en busca y captura por el Tribunal Supremo por el 'procés' y el referéndum unilateral del 1-O. Para la Audiencia de Barcelona, la presencia de los tres agentes imputados en el Arc de Trionf, donde se celebraba el acto, "no era meramente casual". En un principio, se había anunciado que el expresidente podría participar en el pleno de investidura de Salvador Illa, que se celebraba ese día. Sin embargo, Puigdemont no llegó a pisar el Parlament.