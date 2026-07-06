Illa presiona a Junts y a los barones populares con la financiación: "Espero que estén a la altura"

Una vez aprobados los presupuestos, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situado este lunes la nueva financiación autonómica como el gran objetivo del mandato. Es por esto que ha reclamado a Junts que vote a favor de esta ley cuando próximamente se tramite en el Congreso. "Espero que todos los partidos estén a la altura, y ya sabe a quién me refiero", ha dicho en una entrevista en Rac1.

Por si había alguna duda, el president ha querido dejar claro que se refería al partido de Carles Puigdemont, cuyos votos son decisivos para la nueva financiación y que ya ha avisado de que su intención es votar en contra. Illa ha defendido que el actual sistema de reparto de recursos lleva 12 años caducado y que, con la propuesta que hay sobre la mesa -impulsada por la Generalitat y ERC-, Catalunya tendría 4.700 millones de euros más al año que no se pueden desaprovechar.

"A ver si nos entendemos: es un dinero que se destinará a políticas públicas. Es una propuesta viable, que no haya dudas", ha añadido. Para intentar seducir a los posconvergentes, les ha recordado que pueden presentar enmiendas en su trámite parlamentario y ha abierto la puerta a estudiarlas. Eso sí, les ha advertido de que no sean unas enmiendas enfocadas a que Catalunya tenga un concierto económico, ya que no prosperarían por el rechazo unánime que suscita en el PSOE y el PP.

Illa ha combinado un tono contundente contra Junts con otro más conciliador. Así, ha dado a entender que mantiene el contacto con Puigdemont -"Tenemos vías abiertas de diálogo y las seguiremos manteniendo con la discreción debida"- y ha exigido que se le aplique la amnistía al expresident de una vez por todas y pueda volver de Bélgica sin riesgo a ser detenido. "Ya tendría que estar aquí. Lo he dicho desde el primer día de la legislatura. Junqueras también debería ver levantada su inhabilitación", ha dicho.

Catalunya y el liderazgo

La presión del president de la Generalitat también se ha dirigido hacia los barones del PP. Ha pedido específicamente al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que avale la nueva financiación para que su comunidad pueda recibir más recursos del Estado. "¿Moreno Bonilla dirá que no a 4.800 millones de euros más?", se ha preguntado. También ha asegurado que Murcia, otra comunidad del PP, saldrá de la cola en financiación con el nuevo modelo.

Uno de los problemas que suscita la nueva propuesta es que ha salido de un pacto entre el Gobierno de España con la Generalitat en el que ha participado ERC. Para Illa, este peso específico de Catalunya no debería ser un problema para el resto de comunidades. "Catalunya no pedirá permiso para liderar. Lo hacemos con respecto y con educación pero con todo el potencial que tenemos", ha concluido.

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Mirando al futuro, el president ha descartado hacer cambios en su gobierno porque considera que sus conseller han hecho un buen trabajo y él es partidario de "estabilizar los equipos". Su objetivo es agotar la legislatura, sobre todo ahora que ha conseguido aprobar sus primeros presupuestos. Si lo consigue, se convertirá en el primer presidente de la Generalitat en casi dos décadas en hacerlo. El último que lo consiguió fue el también socialista José Montilla (2006-2010).