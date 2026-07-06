El PP catalán avisa de que un modelo de financiación "impuesto" no será "estable" ni duradero

El PP catalán sigue cargando contra el modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno y consensuado con ERC porque considera que, pese a que supone una mejora para las arcas públicas de Catalunya y de otras autonomías gobernadas por el PP, ha sido negociado de forma "bilateral" y representa una "moneda de cambio con la que se compra la estabilidad parlamentaria", en palabras del secretario general del PP catalán, Juan Fernández, en una rueda de prensa en la sede del partido.

Fernández ha defendido asimismo que un sistema de financiación autonómica "solo será estable" si es consensuado y asumido por todas las comunidades, y ha advertido de que "los modelos impuestos duran lo que dura una mayoría parlamentaria". Aunque en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este lunes no se abordará el nuevo modelo de financiación, sino los objetivos de déficit, con la mirada puesta en que el Gobierno presente los Presupuestos para 2027, el dirigente popular ha remarcado que este debería ser el órgano en el que se debatiera y consensuara, con "lealtad institucional", el nuevo modelo de financiación.

"El nuevo modelo no parte del consenso entre las comunidades, no nace de un debate técnico riguroso, nace de un despacho en la Moncloa, de una negociación bilateral entre el Gobierno y ERC. Eso es una grave negligencia política", ha espetado Fernández, quien ha lamentado que el Gobierno haya renunciado a la "multilateralidad".

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"Queremos que Catalunya salga ganando, es nuestra apuesta, pero queremos que lo haga porque los datos objetivos lo justifiquen y porque existe un acuerdo amplio entre todas las comunidades, no porque Sánchez necesite pagar una factura política a ERC. Esta es la gran diferencia entre el PP y el PSOE", ha destacado.