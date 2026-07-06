Junts acusa al Govern de querer "vaciar los bolsillos de los catalanes" al querer recuperar los peajes en la AP-7

El diagnóstico respecto a la situación en la que se encuentra la AP-7 es compartido por todos los partidos: está "colapsada". sin embargo, cada formación tiene su propia receta. Después de que el Govern de Salvador Illa reabriera el debate sobre si es conveniente recuperar los peajes, Junts y el PP se han posicionado totalmente en contra de la medida, mientras que ERC no ha descartado que pueda ser una solución, pero ha pedido que la medida sea uniforme en todo el Estado para evitar que solo paguen los catalanes.

"Una vez más, el president Illa evita abordar las causas de fondo para no molestar a Madrid y elige la solución fácil que es vaciar los bolsillos de los catalanes", ha afirmado el portavoz posconvergente, Josep Rius, este lunes. En una línea similar, Juan Fernández (PP), ha tachado de "irresponsable" al president por haber lanzado la idea sin un debate con profundidad detrás y ha rechazado "seguir estrangulando a la gente".

Illa dejó caer por primera vez esta posibilidad durante la sesión de control parlamentaria de la semana pasada, pero la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ahondó en la cuestión en una entrevista a EL PERIÓDICO publicada este pasado fin de semana. Paneque, además de plantear la posibilidad de implantar un sistema de viñeta de pago, apostó por ampliar la vía y, mientras tanto, regular el tráfico pesado.

"El colapso de la autopista no se produce por culpa de levantar los peajes, es por la desidia de los gobiernos del PSOE y del PP de no haber construido un corredor mediterráneo. Su ausencia hace que las mercancías tengan que viajar por carretera y que los camiones colapsen diariamente las carreteras y autopistas en Catalunya", ha concluido el posconvergente, que se ha quejado del elevado uso de esta vía y de la elevada siniestralidad de esta en los últimos tiempos.

Además, Rius ha reclamado que la respuesta no sea instalar peajes solo en Catalunya: "No es un problema de peajes, es un problema de asfixia premeditada de las infraestructuras, fruto de una política centralista que dura desde hace décadas. La solución no pasa por volver a implantar peajes, porque entonces los catalanes volveríamos a pagar dos veces las infraestructuras que utilizamos: con los impuestos que pagamos, que no revierten en Catalunya, y con los peajes".

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ERC, por su parte, considera que es el Estado quien debe pronunciarse sobre el futuro de la AP-7, ya que es la administración que ostenta la titularidad de la vía. Los republicanos no descartan que se puedan recuperar los peajes, pero entonces exigen que se implanten "en todas las autopistas de titularidad del Estado". Además, el partido de Oriol Junqueras considera que una de las alternativas a futuro pasa por potenciar la C-32 y la C-16 para descongestionar la AP-7.