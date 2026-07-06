Junqueras exige a Junts que apoye la nueva financiación: "Nadie tiene derecho a hacer daño a la sociedad catalana"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido este lunes a Junts que apoye la nueva financiación autonómica cuando se tramite en el Congreso. Aunque no ha mencionado explícitamente al partido de Carles Puigdemont, no ha hecho falta para saber que se refería a los posconvergentes. "Catalunya no se puede permitir el lujo de renunciar, de echar por la borda 4.700 millones de euros", ha dicho en una comparecencia desde la sede del partido para hacer balance del curso político.

No es la primera vez que Junqueras presiona en esta dirección. Sin embargo, ahora lo hace a las puertas de que empiecen los meses decisivos para saber si Catalunya tendrá nueva financiación. Este mes de julio, el Gobierno presentará el modelo a las comunidades en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y luego, tras las vacaciones, empezará la tramitación parlamentaria en el Congreso. El Gobierno tiene la fuerza necesaria para salir airoso del CPFF, pero no tiene los votos asegurados en el Congreso. El 'sí' de Junts es decisivo para que prospere.

Es por ello que este lunes Junqueras ha elevado el tono hacia los posconvergentes y ha intentado trasladarles toda la presión posible. Su argumento es que el nuevo modelo supondrá 4.700 millones extraordinarios para la Generalitat y que no se puede renunciar a este dinero. Incluso ha sugerido que, si Junts hace descarrilar el modelo, estará infligiendo un daño a Catalunya y a sus ciudadanos. "Nadie tiene derecho a hacer daño a las familias, a las empresas, a los trabajadores y trabajadoras, a la sociedad catalana y a los servicios públicos para dar satisfacción a sus intereses de partido", ha dicho.

Este julio también es un mes decisivo por otro motivo. ERC confía en que se someta a votación definitiva en el Congreso la condonación de 17.000 millones de la deuda del FLA. En este caso, el apoyo de Junts es más probable, pero tampoco está garantizado. El líder republicano ha asegurado que este proyecto también es muy importante para ahorrar a la Generalitat los intereses de la deuda, unos recursos que también se podrán dedicar a otros asuntos, como mejorar los servicios públicos.

Las enmiendas al IRPF

Más allá de la presión a Junts, ERC también un asunto pendiente con el PSOE relativo a la financiación. Los republicanos hace meses que reclaman a los socialistas que acepten el traspaso de la gestión del IRPF a la Generalitat. Hasta ahora, la respuesta siempre ha sido negativa. Este lunes, Junqueras ha asegurado que seguirán insistiendo para que el traspaso se materialice con la tramitación parlamentaria de la financiación.

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El plan de ERC es, cuando empiece la tramitación de la ley´en el Congreso, presentar enmiendas que concreten este traspaso. Esta cuestión también está en manos de Junts. Si los posconvergentes tumban la admisión a trámite de la financiación, también fracasará la cesión del IRPF. Como explicaba este fin de semana EL PERIÓDICO, el proceso para conseguir este traspaso es complejo y aún no se ha dado ningún paso.