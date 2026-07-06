Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISLes GavarresIncendio la BisbalLa ManadaBarcelonaBrasilPensiónBegoña GómezOla calorFeijóoTour de Francia 2026AlbañilLongevidad
instagramlinkedin

Congreso

Junts se inclina por recharzar el objetivo de déficit y dificultar los presupuestos de Sánchez

Hacienda incrementa al 4% la regla de gasto de las comunidades para 2027 y mantiene el objetivo de déficit

Miriam Nogueras, Junts. Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Miriam Nogueras, Junts. Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La historia se repite. Junts se opone a la propuesta del Ministerio de Hacienda de mantener un objetivo de déficit para las comunidades autónomas del 0,1% del PIB. La propuesta lanzada por el departamento que dirige Arcadi España durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes prevé el mismo margen a las comunidades y los ayuntamientos que en 2024 y 2025, cifra que ya fue rechazada por el Congreso -con los votos contrario de Junts- en 2024 y en 2025 y todo apunta que sucederá el mismo escenario en 2026. Fuentes posconvergentes avisan de que si el Gobierno presenta las mismas cifras, el voto de su formación será el mismo. Esta posición complica la aprobación de los presupuestos de Pedro Sánchez, ya que la votación sobre el techo de gasto y el objetivo de déficit es previo al debate de las cuentas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Varios individuos entran en la sede de Ospina Abogados y roban el expediente de Vito Quiles
  2. El permiso de Begoña Gómez para la graduación de su hija confunde a las acusaciones: informan a favor y luego rectifican alegando un 'error
  3. Aliança Catalana aplaza el congreso en el que vetará la posibilidad de concurrir a las elecciones generales
  4. La dirección de RTVE abre expediente al Consejo de Informativos de RNE tras denunciar 'mala praxis' y cuando se cumple un año de los 'viernes negros
  5. Operación PSOE': los objetivos y medios de la 'organización criminal' de Leire Díez según la Fiscalía Anticorrupción
  6. El fiscal 'cierra' Kitchen con Rajoy en el punto de mira: 'No se buscaba dinero sino boicotear a la justicia y proteger al PP y a sus máximos dirigentes
  7. La ‘prioridad nacional’ de PP y Vox en las CCAA amenaza la recepción de fondos como los 500 millones del plan de integración
  8. Los acuerdos autonómicos PP-Vox dejan claras las prioridades de Feijoo y Abascal: de la bajada de impuestos al control migratorio

Junts se inclina por recharzar el objetivo de déficit y dificultar los presupuestos de Sánchez

Junts se inclina por recharzar el objetivo de déficit y dificultar los presupuestos de Sánchez

Encuesta CIS: Los españoles solo confían en las Fuerzas Armadas y los partidos políticos sacan la peor nota

Encuesta CIS: Los españoles solo confían en las Fuerzas Armadas y los partidos políticos sacan la peor nota

Hacienda aprueba un incremento del 4% la regla de gasto de las comunidades para 2027 con el rechazo del PP

Hacienda aprueba un incremento del 4% la regla de gasto de las comunidades para 2027 con el rechazo del PP

Junts acusa al Govern de querer "vaciar los bolsillos de los catalanes" al querer recuperar los peajes en la AP-7

Junts acusa al Govern de querer "vaciar los bolsillos de los catalanes" al querer recuperar los peajes en la AP-7

El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona

El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona

Junts descarta apoyar el nuevo modelo de financiación en el Congreso: "Perpetúa el 'café para todos'"

Junts descarta apoyar el nuevo modelo de financiación en el Congreso: "Perpetúa el 'café para todos'"

Junqueras exige a Junts que apoye la nueva financiación: "Nadie tiene derecho a hacer daño a la sociedad catalana"

Junqueras exige a Junts que apoye la nueva financiación: "Nadie tiene derecho a hacer daño a la sociedad catalana"

Feijóo anuncia una ley como la de Díaz Ayuso para que los no nacidos cuenten a la hora de recibir ayudas

Feijóo anuncia una ley como la de Díaz Ayuso para que los no nacidos cuenten a la hora de recibir ayudas