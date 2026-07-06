Congreso
Junts se inclina por recharzar el objetivo de déficit y dificultar los presupuestos de Sánchez
Hacienda incrementa al 4% la regla de gasto de las comunidades para 2027 y mantiene el objetivo de déficit
La historia se repite. Junts se opone a la propuesta del Ministerio de Hacienda de mantener un objetivo de déficit para las comunidades autónomas del 0,1% del PIB. La propuesta lanzada por el departamento que dirige Arcadi España durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes prevé el mismo margen a las comunidades y los ayuntamientos que en 2024 y 2025, cifra que ya fue rechazada por el Congreso -con los votos contrario de Junts- en 2024 y en 2025 y todo apunta que sucederá el mismo escenario en 2026. Fuentes posconvergentes avisan de que si el Gobierno presenta las mismas cifras, el voto de su formación será el mismo. Esta posición complica la aprobación de los presupuestos de Pedro Sánchez, ya que la votación sobre el techo de gasto y el objetivo de déficit es previo al debate de las cuentas.
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