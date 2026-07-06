Junts descarta apoyar el nuevo modelo de financiación en el Congreso: "Perpetúa el 'café para todos'"

La dirección de Junts no se da por eludida ante las exigencias del president de la Generalitat, Salvador Illa, y del líder de ERC, Oriol Junqueras, para que la formación apoye la nueva financiación autonómica. El portavoz del partido, Josep Rius, ha recordado que aún no existe un texto legislativo registrado en el Congreso, pero ya ha dado por hecho que no apoyarán la formulación anunciada hasta ahora, después de que Illa les haya pedido que estén a la "altura" y de Junqueras haya dicho que "nadie tiene derecho a hacer daño" a los catalanes.

"Es muy difícil apoyar una cosa que aún no existe", ha afirmado el posconvergente, aunque esto no le ha impedido afirmar que la propuesta actual "no es nuevo modelo": "Es perpetuar el café para todos".

Así lo ha sostenido Rius durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la cúpula del partido celebrada este lunes, en la que ha reclamado de nuevo un concierto económico para Catalunya. El dirigente de Junts ha cifrado "entre 22.000 y 28.000 millones el déficit fiscal" y ha afirmado que solo un modelo parecido al que tienen el País Vasco o Navarra podría "revertir" esta situación. En este sentido, el portavoz ha instado a los republicanos a renegociar el modelo pactado en enero con Pedro Sánchez.

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"Desde Junts lo que hacemos es emplazar al PSC y a ERC a pactar un nuevo modelo equivalente al concierto económico. Tenemos un a oportunidad histórica de sumar los diputados de ERC, de Junts y del PSC, que son imprescindibles, para pactar un nuevo modelo y no perpetuar el café para todos", ha rematado.