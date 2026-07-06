Illa defiende gestionar los bosques para frenar los incendios: "Si se tala un árbol, no nos tenemos que asustar"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este lunes que para evitar los incendios hay que empezar a controlar con más determinación la masa forestal que hay en los bosques de Catalunya y esto pasa, a su juicio, por talar árboles cuando sea necesario. Por este motivo ha pedido comprensión cuando haya que tomar estas medidas: "Cuando veamos que se tala un árbol o es hace una franja de protección no nos tenemos que asustar, sino que tenemos que aplaudir porque se está haciendo lo que se tiene que hacer".

Lo ha dicho en una entrevista en Rac1, donde ha explicado que esta masa forestal está creciendo año tras año y "no se está gestionando adecuadamente". Para hacerlo, ha prometido poner a disposición de los ayuntamientos y de los propietarios particulares los recursos necesarios. Por ejemplo, ha defendido que en el último año han crecido de 1,5 a 10 millones de euros las ayudas públicas para hacer franjas de protección en los bosques que contribuyan a frenar los incendios cuando se declaren.

También ha reconocido que Catalunya arrastra un déficit en la gestión de sus bosques, por lo que ha avisado de que los problemas no se solucionarán "ni en un mes ni en un año". Para el president es clave que la población entienda que para avanzar en la lucha contra el fuego hay que tomar medidas -como la tala de árboles- que no siempre son populares. "Hasta ahora hemos tenido una visión muy urbana del bosque, que no se ofenda nadie", ha expuesto.

Para el president la prevención contra los incendios tiene un punto de conexión con la implantación de las energías renovables: hay que tomar medidas que no siempre son compartidas por todos. Así, ha defendido que hay que tirar adelante el Plater, el plan territorial para la generación eléctrica eólica y fotovoltaica, aunque haya muchos municipios que no lo vean con buenos ojos. Illa ha advertido que Catalunya necesita ponerse al día con las renovables y que esto pasa de forma ineludible por poner "un 2% del territorio" al servicio de instalar estas energías.

El origen del incendio de las Gavarres

El incendio que quema en las Gavarres tiene como presunto origen el mal uso de una sierra radial utilizada por el empleado de una empresa subcontratada por la Generalitat. Este empleado ya ha pasado a disposición judicial. El president ha prometido "llegar hasta el final" para conocer lo ocurrido. En este sentido, ha asegurado haber dado la orden a la conselleria de Territori para que colabore "al máximo" para "averiguar" lo ocurrido.

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También ha pedido que los ciudadanos no saquen conclusiones antes de que la justicia dictamine qué ha pasado. "El Govern hará lo que tenga que hacer, pero no especulemos. Tenemos que ver que ver qué ha pasado y cuando lo averigemos, actuaremos", ha zanjado.