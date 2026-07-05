Gobierno
El PNV reitera que una sentencia por corrupción contra el PSOE o Sánchez supondría cruzar la línea roja
Iñigo Ansola dice que la actitud del PNV "siempre" es "negociar y buscar acuerdos para que la calidad de vida de la ciudadanía mejore", por lo que hablarán de los Presupuestos
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El presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, ha reiterado que una sentencia por corrupción contra el PSOE o contra el presidente del Gobierno constituiría una línea roja para mantener el apoyo a Pedro Sánchez.
En una entrevista publicada este domingo en 'El Correo', Ansola ha calificado de "muy preocupante" la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exministro de Fomento y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos a 24 años de prisión por 'mordidas' en contratos de mascarillas en plena pandemia.
No obstante, ha precisado que se trata de un fallo "contra una persona que ostentó dos cargos muy relevantes", pero no contra el PSOE, el Ejecutivo o el propio Sánchez, lo cual "desde luego que sí" supondría una línea roja. Preguntado si en la formación jeltzale consideran esa posibilidad, el presidente del BBB ha instado a que sean los jueces quienes se pronuncien al respecto.
"No contemplamos nada, para eso está la Justicia", ha señalado Ansola, para añadir que "el tiempo nos dirá si esto "es un bombardeo contra todo lo que huela a Sánchez o si los casos están justificados".
El presidente del BBB ha instado al jefe del Ejecutivo a "cumplir con la palabra dada" y "los acuerdos establecidos" en 2023, al tiempo que le ha reclamado que presente un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. "Ya son tres años" sin ellos y "un gobierno que se precie" como tal "necesita de la herramienta fundamental" que suponen las cuentas públicas, ha argumentado.
Ante la dificultad de recabar los apoyos necesarios para su aprobación, el dirigente jeltzale ha apuntado que "si no lo intentas, ya sabes que no van a salir". "Sin Presupuestos estamos ante un desgobierno", ha insistido. Asimismo, ha destacado que la actitud del PNV "siempre" es "negociar y buscar acuerdos para que la calidad de vida de la ciudadanía mejore", por lo que "las urnas dirán si ese apoyo merma o no la confianza" en el partido.
Y ante una posible moción de censura contra Sánchez, Ansola ha advertido que su partido "no va a formar parte de ninguna ecuación donde uno de los parámetros sea Vox", una formación que "quiere ilegalizar al PNV o que el Concierto Económico desaparezca".
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