Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tour 2026 en directoTráfico Barcelona TourCalor incendiosIncendio la BisbalHavaneres Calella de PalafrugellMossosShakiraUcrania
instagramlinkedin

En Madrid

Varios individuos entran en la sede de Ospina Abogados y roban el expediente de Vito Quiles

El suceso ha tenido lugar después de que el viernes la jueza de Madrid que dictó la detención de Vito Quiles levantara la orden después de que el comunicador acudiera a los juzgados de Plaza de Castilla y se haya personado ante la magistrada

Vito Quiles.

Vito Quiles. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Varios individuos entraron este sábado en la sede de Ospina Abogados y robaron el expediente del comunicador Vito Quiles, uno de los clientes representados por este despacho de abogados.

El suceso ha tenido lugar después de que el viernes la jueza de Madrid que dictó la detención de Vito Quiles levantara la orden después de que el comunicador acudiera a los juzgados de Plaza de Castilla y se haya personado ante la magistrada, que le ha citado como querellado el próximo 20 de julio en una causa relacionada con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.

Noticias relacionadas

Despacho de Ospina Abogados

Despacho de Ospina Abogados / OSPINA ABOGADOS

En concreto, según ha informado el despacho de abogados en declaraciones remitidas a los medios los individuos desactivaron la alarma a las 22.30 horas de este sábado y entraron en las instalaciones para robar documentación. La Policía Nacional investiga lo sucedido.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El permiso de Begoña Gómez para la graduación de su hija confunde a las acusaciones: informan a favor y luego rectifican alegando un 'error
  2. La dirección de RTVE abre expediente al Consejo de Informativos de RNE tras denunciar 'mala praxis' y cuando se cumple un año de los 'viernes negros
  3. España se juega perder 1.100 millones de fondos europeos este verano si no cumple las exigencias de la UE
  4. Marlaska defiende a la directora de la Guardia Civil y niega que él vaya a dimitir: 'Mientras tenga la confianza del presidente, continuaré'.
  5. La UCO documenta la 'arbitrariedad' en las adjudicaciones al empresario imputado en el caso Begoña Gómez: 'Piensa en que Barrabés es la buena y las otras han de bajar
  6. La ‘prioridad nacional’ de PP y Vox en las CCAA amenaza la recepción de fondos como los 500 millones del plan de integración
  7. Illa cuestiona ahora que haya sido positiva la gratuidad de los peajes de la AP-7: 'Quizá nos equivocamos
  8. Los acuerdos autonómicos PP-Vox dejan claras las prioridades de Feijoo y Abascal: de la bajada de impuestos al control migratorio

Varios individuos entran en la sede de Ospina Abogados y roban el expediente de Vito Quiles

Varios individuos entran en la sede de Ospina Abogados y roban el expediente de Vito Quiles

Diana Morant: "Yo decidiré cuándo mi prioridad exclusiva es la Comunitat Valenciana"

Diana Morant: "Yo decidiré cuándo mi prioridad exclusiva es la Comunitat Valenciana"

Moreno defiende el pacto con Vox en una toma de posesión de perfil bajo: "La vía andaluza es el sí al acuerdo y siempre ha sido contraria a los cordones sanitarios"

Moreno defiende el pacto con Vox en una toma de posesión de perfil bajo: "La vía andaluza es el sí al acuerdo y siempre ha sido contraria a los cordones sanitarios"

Juanma Moreno arma un Gobierno de contrapesos a Vox con más peso para Antonio Repullo y Antonio Sanz

Juanma Moreno arma un Gobierno de contrapesos a Vox con más peso para Antonio Repullo y Antonio Sanz

Diez años de la refundación de Convergència: ¿operación inevitable o error de cálculo?

Diez años de la refundación de Convergència: ¿operación inevitable o error de cálculo?

Marga Prohens: "Somos la 'España desbordada', el crecimiento poblacional es inasumible"

En directo | Juanma Moreno toma posesión como presidente de la Junta de Andalucía

Un perito apunta a "carencias relevantes" en la tasación oficial de las joyas de Zapatero