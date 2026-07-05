Amnistía
ERC confía en que la sentencia del TJUE del 16 de julio ayudará a "avanzar hacia la habilitación" de Junqueras
El Tribunal Constitucional resolverá en septiembre u octubre sobre la amnistía a Puigdemont
Dos años de la ley de amnistía: ¿quién se ha beneficiado de ella y quién sigue pendiente?
La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, se ha mostrado este domingo "convencida" de que la sentencia del próximo 16 de julio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía ayudará a "avanzar hacia la habilitación" del presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, que se extiende hasta 2031 y que le impide presentarse a unas elecciones.
"Tenemos una sentencia importante del TJUE que estoy convencida de que acabará diciendo que la amnistía debe aplicarse", ha reafirmado en una entrevista en Catalunya Ràdio. "A partir de ahí, estoy convencida de que avanzaremos hacia la habilitación de los derechos civiles y políticos de líderes como Oriol Junqueras", ha añadido.
El órgano debe resolver las dudas del Tribunal de Cuentas en la causa por los gastos vinculados al 1-O y las de la Audiencia Nacional por el caso de la 'Operación Judas' contra los CDR. La sentencia afectará también a dirigentes como el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.
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