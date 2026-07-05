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Amnistía

ERC confía en que la sentencia del TJUE del 16 de julio ayudará a "avanzar hacia la habilitación" de Junqueras

El Tribunal Constitucional resolverá en septiembre u octubre sobre la amnistía a Puigdemont

Dos años de la ley de amnistía: ¿quién se ha beneficiado de ella y quién sigue pendiente?

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en las calles de Girona.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en las calles de Girona. / Aniol Resclosa / Diari de Girona

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La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, se ha mostrado este domingo "convencida" de que la sentencia del próximo 16 de julio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía ayudará a "avanzar hacia la habilitación" del presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, que se extiende hasta 2031 y que le impide presentarse a unas elecciones.

"Tenemos una sentencia importante del TJUE que estoy convencida de que acabará diciendo que la amnistía debe aplicarse", ha reafirmado en una entrevista en Catalunya Ràdio. "A partir de ahí, estoy convencida de que avanzaremos hacia la habilitación de los derechos civiles y políticos de líderes como Oriol Junqueras", ha añadido.

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