Sílvia Paneque: "La prioridad ahora es ejecutar los presupuestos y el modelo de financiación"

Tras haber logrado aprobar los primeros presupuestos de la legislatura, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, explica en esta entrevista con EL PERIÓDICO que la Generalitat se va a centrar ahora en ejecutar todas las partidas comprometidas con ERC y los Comuns y en lograr aprobar el nuevo modelo de financiación antes de que termine el año. En cualquier caso, mantiene que el Executiu no renunciará a intentar tener también nuevas cuentas para 2027.

Catalunya ya tiene nuevos presupuestos. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles van a ser las prioridades del Govern?

Estos presupuestos consolidan la mayoría de la investidura, una mayoría progresista en el Parlament que está impulsando reformas en ámbitos como el de la salud, la educación, las infraestructuras, la movilidad y la vivienda. También dan estabilidad para poder desplegar políticas que hasta ahora teníamos en cartera. Por poner un ejemplo: en el ámbito de la vivienda, prácticamente doblaremos los recursos que estábamos destinando con los presupuestos de 2023 prorrogados.

A la vuelta de las vacaciones, ¿se pondrán ya a trabajar en los presupuestos de 2027 para que entren en vigor en enero?

La voluntad del Govern es tener presupuestos aprobados para el 1 de enero de cada año y trabajaremos en una propuesta para 2027. Deberíamos hacer una reflexión como país para no utilizar políticamente los presupuestos sin entender que son una herramienta fundamental. Ahora el Govern se pone a trabajar para ejecutar, esa es su prioridad absoluta, porque estos presupuestos han llegado en un momento del año en que tendremos recursos, pero la mitad del tiempo para ejecutarlos.

Trabajaremos en una propuesta de presupuestos para 2027

Hay otra pata muy importante de este mandato, que es el nuevo modelo de financiación. ¿Hay reuniones con Junts per Catalunya y, en concreto, con Carles Puigdemont, para conseguir que salga adelante?

Las conversaciones que se están produciendo son las que escucháis y veis. Es un buen modelo para Catalunya. Entiendo que Junts diga que habría que ser más exigente o ir más allá, pero la pregunta que se le devuelve es: un proyecto concreto de financiación de 4.700 millones de euros, ¿es lo suficientemente razonable y bueno para Catalunya como para darle apoyo? Confiamos en que Junts esté a la altura de lo que necesita el país, entendiendo que no es su modelo. ¿De verdad se puede renunciar a ello, a la 'espera de' o en nombre de una proclama?

Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, durante la entrevista con El Periódico en el Parlament de Catalunya. / Jordi Otix / EPC

Si finalmente se aprueba la nueva financiación en el Congreso, ¿da por seguro que habrá presupuestos para 2027, aunque sea más tarde de enero y a las puertas de las elecciones municipales?

Partimos de la base de que siempre sería bueno que los hubiera y, en este caso, además, habría un incremento de recursos. Pero ahora lo importante es ejecutar los presupuestos de 2026 y aprobar el modelo de financiación.

Se fijaron 2028 como fecha para estar recaudando el IRPF y para haber duplicado la plantilla de la Agència Tributària de Catalunya. ¿Llegará a tiempo pase lo que pase en las próximas elecciones generales?

Estamos reforzando la Agència Tributària de Catalunya porque no estaba suficientemente musculada, ni tecnológicamente ni en cuanto a recursos humanos, para poder hacerlo. El objetivo se mantiene.

Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, durante la entrevista con El Periódico en el Parlament de Catalunya. / Jordi Otix / EPC

Los Comuns presionan para que antes de las vacaciones de verano quede aprobada la limitación de la compra especulativa de vivienda. ¿Hay alguna forma de que la Generalitat pueda garantizar la aplicación automática en todos los municipios declarados como zonas tensionadas?

Hay una doble aproximación: si lo hacemos a través del planeamiento o con una medida uniforme en Catalunya que pasaría por encima de la autonomía municipal. En el planeamiento vemos una virtud, y es que esta regulación está vinculada desde el origen a las zonas tensionadas, que están delimitadas temporalmente, porque, al final, estamos regulando contra el derecho a la propiedad, que es un derecho fundamental. Todo tiene pros y contras, pero la opción que trabajamos desde el principio con los Comuns es que fuera a través del planeamiento, con la autonomía municipal y, por tanto, acotada territorial y temporalmente.

Niubó y el president están en diálogo con la comunidad educativa para que se inicie el curso con tranquilidad

Otro de los retos que tiene el Govern a corto plazo es garantizar que el curso escolar empiece con normalidad después de las protestas de los docentes. ¿Cómo lo hará?

Al Govern le corresponde continuar trabajando y dialogando con los representantes sindicales y con toda la comunidad educativa para entender qué más debería añadirse al acuerdo. No tenemos otro camino. La consellera Niubó y el president están en diálogo permanente con la comunidad educativa para que sea un inicio de curso con tranquilidad.

Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, durante la entrevista con El Periódico en el Parlament de Catalunya. / Jordi Otix / EPC

Estamos en el ecuador del mandato, ¿es el momento de hacer una remodelación del Govern?

Esto es potestad del president, pero él ha manifestado su confianza en todos los consellers y conselleres, y es un Govern que está haciendo el trabajo que debe hacer, al ritmo que debe hacerlo.

La potestad de remodelar el Govern es del president, y él ha manifestado su confianza en todos los consellers

Otra cosa son los deseos de cada conseller y, en su caso, la duda es si será la candidata del PSC a las elecciones municipales en Girona, y si eso implicará, por lo tanto, una remodelación del Govern.

Los consellers están al servicio del president y del país. No sé si obligaría a una remodelación pero, en cualquier caso, yo, en estos momentos, por la magnitud de los retos que tengo, no puedo tener otra cosa en la cabeza que dar respuesta especialmente a dos cuestiones: la vivienda y la movilidad. Siento muy cercano el proyecto de Girona, el grupo municipal está haciendo un gran trabajo y voy haciendo un seguimiento del día a día. Esto es así, pero yo estoy centrada absolutamente en la Conselleria y no se entendería que la consellera tuviera una bicefalia.

Aquí están de celebración, pero la legislatura española se tambalea en buena parte por las causas judiciales que se acumulan sobre la mesa del PSOE. Los socios empiezan a preguntarse: ¿aguantar para qué? ¿Usted qué les responde?

Vale la pena la regularización de migrantes, el plan de dependencia, el plan de vivienda, las zonas de vivienda tensionada, el traspaso de Rodalies, la mejora de la AP-7... Todas estas son cuestiones que estamos trabajando con el Gobierno y que tienen un impacto positivo importantísimo en Catalunya. Este gobierno debe continuar, porque tenemos políticas muy alineadas. Pensamos, además, y así lo ha manifestado el presidente Pedro Sánchez, que se siente con fuerzas para continuar.

Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, durante la entrevista con El Periódico en el Parlament de Catalunya. / Jordi Otix / EPC

¿El caso Zapatero es especialmente doloroso para usted y para el PSC?

Noticias relacionadas

Es una persona que entiende el ámbito de la plurinacionalidad del país de una manera que, efectivamente, lo hace cercano al socialismo catalán y vasco. Nosotros tenemos confianza, hemos reclamado la presunción de inocencia y hemos puesto en valor de su honorabilidad y su obra de gobierno. Es evidente que cuando hay casos de este tipo no es agradable, y las bases y el partido lo viven con inquietud, pero también con confianza.