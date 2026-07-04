250º aniversario
Putin recuerda el apoyo ruso a la independencia de EEUU y Trump valora su "excelente química personal"
Rusia pone en valor que ambos gobiernos apuestan por una "defensa de los valores tradicionales" frente al orden liberal-globalista
El 4 de julio de Trump: cómo convirtió la celebración nacional en una fiesta en su honor
Europa Press
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha felicitado este sábado a Estados Unidos por el 250º aniversario de su independencia y ha recordado el apoyo de Rusia a la secesión de las trece colonias norteamericanas en el "hito de la historia mundial" que supuso la Declaración de Independencia.
"Rusia extendió su apoyo inequívoco a los colonos norteamericanos en su lucha por la libertad del yugo británico", ha resaltado Putin en un mensaje dirigido a su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Putin ha recordado las "importantes páginas" de las relaciones bilaterales entre los dos países durante estos dos siglos y medio de historia, como la colaboración en la segunda guerra mundial y la "liberación de la humanidad de los horrores del nazismo".
Asimos ambas partes colaboraron para "dar forma a los cimientos del orden mundial contemporáneo" y hoy en día "son las potencias nucleares más grandes", con "una responsabilidad especial para mantener la seguridad y estabilidad internacionales".
"Confío en el establecimiento de unas relaciones constructivas, equitativas y mutuamente beneficiosas" entre Moscú y Washington "por nuestros pueblos y también por toda la comunidad internacional". "Donald, te deseo a ti y a tus seres queridos salud, bienestar y todos los éxitos y deseo felicidad y prosperidad a todos los ciudadanos de Estados Unidos", ha remachado Putin ya en un tono más personal.
"Excelente química personal"
Por otra parte, la Embajada rusa en Washington, ha recordado que a día de hoy los dos países "no tienen divisiones ideológicas de fondo" y sus dos líderes "tienen una excelente química personal" por su "defensa de los valores tradicionales de la familia y la religión, la soberanía del estado-nación y enfrentada al 'orden basado en normas' liberal-globalista que domina la Europa moderna".
"Rusia y Estados Unidos podrían y deberían coexistir constructivamente para construir una asociación económicamente viable y mutuamente respetuosa e igualitaria", ha concluido la misión diplomática.
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