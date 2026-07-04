PP y Vox cargan contra la planificación de los incendios del Govern y reclaman más prevención

El incendio de las Gavarres ha entrado este sábado de lleno en el debate político y PP y Vox han aprovechado el episodio para cargar contra el Govern. Ambos han reclamado al equipo de Salvador Illa cambios en la gestión forestal y en la planificación de emergencias, aunque con tonos distintos. Los populares han pedido reforzar la prevención y acelerar las ayudas y Vox ha exigido dimisiones en la conselleria de Territori por lo que considera una falta de previsión.

El secretario general del PPC, Juan Fernández, ha trasladado desde Sabadell su apoyo a los vecinos afectados, así como a los cuerpos de emergencias y a las administraciones que trabajan en la extinción del fuego. El incendio ha calcinado ya unas 2.200 hectáreas y mantiene un potencial de afectación de hasta 30.000. "Catalunya debe mejorar su forma de planificar este tipo de catástrofes, mejorar sus sistemas de emergencias y todo aquello que tiene que ver con el mundo rural y los riesgos a los cuales se enfrenta", ha subrayado.

Fernández ha defendido que Catalunya debe revisar sus protocolos ante este tipo de catástrofes, mejorar los dispositivos de emergencia y tener más en cuenta la realidad del mundo rural. A su juicio, quienes trabajan la tierra son los que mejor conocen el territorio y los riesgos asociados a los incendios forestales. En la misma línea, la portavoz del PPC en el Parlament, Lorena Roldán, ha reclamado al Govern que active todos los recursos necesarios para reforzar la prevención, garantizar una respuesta eficaz y facilitar la recuperación de las zonas afectadas.

Vox, por su parte, ha elevado el tono y ha pedido responsabilidades políticas. Su portavoz en el Parlament, Joan Garriga, ha atribuido el incendio a una mala gestión del territorio y ha señalado tanto a las políticas europeas como a lo que ha definido como una visión ideológica que impide actuar sobre los bosques para limpiarlos y prevenir fuegos. Garriga ha apuntado directamente a la Conselleria de Territori, encabezada por Sílvia Paneque, y ha reclamado dimisiones inmediatas sin especificar más.

"Los recursos públicos, financiados con los impuestos de los ciudadanos, se están destinando a mantener a personas que han entrado de forma irregular en el país, ofreciéndoles servicios y comodidades que la mayoría de los trabajadores españoles no se pueden permitir", ha declarado Garriga.

El dirigente de Vox también ha agradecido la labor de los servicios de emergencia, el ejército y los voluntarios desplegados sobre el terreno, pero ha insistido en que no basta con extinguir las llamas. Según Garriga, es necesario asumir responsabilidades y aplicar medidas que eviten futuras catástrofes que pongan en riesgo vidas, patrimonio natural y el medio rural catalán.

En sus declaraciones, Garriga ha vinculado además el origen del fuego no solo al trabajador que presuntamente habría utilizado una radial cerca de la zona afectada, sino también a la empresa subcontratada por la Generalitat.

Durante una intervención en Malgrat de Mar, el portavoz de Vox también ha criticado el alojamiento de inmigrantes en situación irregular en un hotel del municipio desde marzo de 2025. Garriga ha acusado al Ayuntamiento, a la Generalitat y al Gobierno central de destinar recursos públicos a estas personas y ha defendido que el dinero de los contribuyentes se priorice para los ciudadanos nacionales.

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