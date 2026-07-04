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Ecuador de la legislatura

Junts cree que Illa debería remodelar el Govern tras la aprobación de los presupuestos

Illa logra los presupuestos y prepara su 'emancipación'

Catalunya aprueba nuevos presupuestos tres años después e Illa da un impulso a la legislatura

La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales.

La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales. / Marta Sierra / ACN

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EFE

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Barcelona
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La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha señalado que el president, Salvador Illa, debería remodelar su gobierno tras la aprobación de los presupuestos porque su ejecutivo "hace aguas".

En una entrevista en Ràdio 4 emitida este sábado, Sales ha remarcado que Illa "tiene tres conselleras reprobadas por el Parlament por una amplia mayoría", en alusión a Sílvia Paneque, Núria Parlon y Ester Niubó.

"Ahora que tiene el oxígeno para terminar la legislatura que nosotros no queríamos que tuviera, creo que tiene que hacer una remodelación del Govern", ha sostenido.

Más allá de señalar las reprobaciones, no ha especificado cuáles deberían ser los cambios en el Govern: "Es una decisión de Illa, hay tantos frentes abiertos, tiene tantos departamentos tocados...". En esta línea, ha acusado a Illa de "trabajar de espaldas al Parlament" y de hacer "caso omiso a los mandatos parlamentarios". "Sabe que tiene un tripartito que está consolidado por mucho que quieran hacernos creer que tienen discrepancias", ha agregado.

Al respecto, después de la aprobación de los primeros presupuestos de Illa, ha lamentado que Comuns y ERC hayan "regalado oxígeno" a Illa, mientras los catalanes seguirán "ahogados". "Sí, Catalunya necesitaba presupuestos, pero lo que está claro es que no necesitaba estos presupuestos, construidos sobre las rebajas de ERC y el extremismo de Comuns", ha criticado.

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Sales ha considerado que las cuentas no dan respuesta a "lo que está pasando en las calles", con las protestas de profesores, médicos y otros sectores. Además, ha opinado que ERC no ha conseguido sus objetivos en la negociación y "ha cedido a lo que le ha dado el PSC": "Hemos pasado de un concierto económico a una línea orbital".

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