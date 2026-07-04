Dimite un dirigente de Aliança Catalana en Osona por el fichaje de un exfundador de Societat Civil Catalana

La incorporación del abogado de Vic Xavier Capelles a Aliança Catalana ha provocado una crisis interna en la estructura del partido en Osona. Carles Fresquet, hasta ahora secretario de organización del comité ejecutivo de la formación en la comarca, ha presentado su dimisión y ha abandonado la militancia tras conocer, argumenta, la trayectoria política del nuevo afiliado -viene de un partido de ideología neofascista- y el pacto suscrito con Futur Blau, partido del que Capelles es miembro fundador.

Fresquet ha comunicado su decisión a través de una carta dirigida a afiliados y simpatizantes, fechada este sábado, en la que asegura que actúa por "coherencia", "dignidad" y "lealtad" a Catalunya. El ya exdirigente comarcal sostiene que inicialmente avaló la entrada de Capelles en el partido "desde la confianza y la buena fe", pero que posteriormente tuvo conocimiento, a través de los medios, de una información sobre su pasado político que, afirma, le fue ocultada.

El malestar de Fresquet se centra en la militancia previa de Capelles en Fuerza Nueva, el partido neofascista fundado por Blas Piñar, así como en su candidatura a las elecciones europeas de 1994 con Comunión Tradicionalista Carlista. También recuerda que Capelles fue uno de los impulsores de Societat Civil Catalana en la Catalunya, una entidad contraria al independentismo y especialmente activa durante los años del 'procés'.

Para Fresquet, esa trayectoria es incompatible con los principios fundacionales de Aliança Catalana. En su carta, acusa a Societat Civil Catalana de haberse opuesto a los "derechos y libertades nacionales de Catalunya" y de haber impulsado acciones legales contra independentistas. También reprocha a la entidad haber alentado la actuación policial contra la población catalana durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Tras conocer esos antecedentes, Fresquet pidió formalmente retirar su aval a Capelles, suspender cautelarmente su alta como afiliado y revocar los acuerdos firmados con Futur Blau mientras él continuara formando parte de ese espacio. Según relata, la respuesta de la dirección del partido fue que Aliança Catalana "no juzga el pasado de nadie" y que personas con trayectorias distintas pueden compartir un mismo objetivo si aceptan el programa electoral y los compromisos políticos de la formación.

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Esa explicación no ha convencido al dirigente dimisionario, que considera que el argumento puede ser válido para militantes de base, pero no para personas que, a su juicio, han tenido responsabilidades políticas o asociativas contra el independentismo catalán. En la carta, Fresquet afirma que avalar la entrada de Capelles conociendo su trayectoria supone "una traición al espíritu fundacional" de Aliança Catalana.