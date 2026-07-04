ALIANZAS POLÍTICAS
Cuestión de Estado:¿Para qué cuestionar el sistema?
¿Qué es la ley de nietos? A quién afecta y cómo influye en las elecciones
Feijóo denuncia que las nacionalizaciones por la 'ley de nietos' "no tienen objetivos inocentes" y es "irresponsable"
“Golpe de estado”, “ingeniería electoral”, “pucherazo”… Son algunas de las expresiones que Partido Popular o Vox han empleado estos días para poner el foco, la duda, sobre el censo electoral y la llegada de nuevos electores a través de las nacionalidades que permite una ley que se aprobó en 2022. Coincidiendo con el momento en el que se cierra la regularización extraordinaria de personas migrantes.
La norma, conocida como la ‘ley de nietos’ concede la nacionalidad a los nacidos fuera de España de "padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española".
Por esa vía se han registrado 2,4 millones solicitudes, de las que ya se han aprobado medio millón. Y el plazo ya se cerró en octubre del año pasado. Es decir, como mucho, se sumarían al censo algo más de dos millones de votantes y el llamado “voto cera” lo formaría rondaría 5 millones de personas. Siempre que todas voten. Porque los datos arrojan muy poca participación de estos españoles en el exterior que, en las últimas solo lo hicieron el 10,4%, apenas 233.688 ciudadanos.
Y ¿qué impacto?
Pues en las elecciones generales de noviembre de 2019, en el recuento definitivo en Bizkaia – tras unos errores y la suma del CERA- el PNV perdió oficialmente un escaño en el Congreso, en favor del PP.
El segundo caso se produjo en las elecciones generales de 2023. Tras incorporarse los sufragios del CERA, un escaño pasó del PSOE al PP en la Comunidad de Madrid.
Por tanto, en ambos casos el PP se ha beneficiado en último término del voto exterior. Un voto exterior que, como buen gallego, Feijóo sabe de su importancia.
Quizás de ahí tanta pelea, porque cada voto, cuenta y con tantos casos en los tribunales e imputados próximos a Pedro Sánchez, el que crece en las encuestas sigue siendo Vox por más que el PP se empeña en ser un partido contra el sistema.
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