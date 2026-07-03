Debate de la UPEC
El PSC defiende pactar "un programa de mínimos" entre los partidos de izquierdas para las elecciones
¿Cómo frenar el ascenso de la extrema derecha? ¿Qué deben hacer las izquierdas para, más allá de resistir, convencer a la ciudadanía? Este ha sido el principal eje de discusión de los representantes del PSC, ERC, los Comuns y la CUP que han participado en el debate organizado por la Universitat Progresista d'Estiu de Catalunya (UPEC). Ante las respuestas sobre hasta qué punto deben cooperar estos partidos y en plena reflexión sobre el frente de izquierdas planteado por Gabriel Rufián o dirigentes como Gerardo Pisarello, el presidente del grupo socialista en el Parlament, Ferran Pedret, ha abogado por pactar "un programa de mínimos" para las elecciones.
El diputado ha argumentado que no considera que la mejor opción, con el sistema electoral actual, sea presentarse todos juntos para maximizar el resultado, aunque haya manifestado "admiración" por el frente popular que se armó en Francia con el concurso de los movimientos sociales. Sin llegar a ese extremo, ha defendido esa entente programática sobre asuntos en que todas las formaciones estén de acuerdo para que, después, sea quien sea quien llegue a gobernar, lo aplique. "Lo pienso incluso si me tocara secundar a otra fuerza que pasara por delante de la mía, como pasó anteriormente en Barcelona, ha asegurado en referencia a los Comuns.
Suscríbete para seguir leyendo
- El permiso de Begoña Gómez para la graduación de su hija confunde a las acusaciones: informan a favor y luego rectifican alegando un 'error
- La dirección de RTVE abre expediente al Consejo de Informativos de RNE tras denunciar 'mala praxis' y cuando se cumple un año de los 'viernes negros
- Begoña Gómez pide permiso a Peinado para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN y acudir a la graduación de su hija
- García-Page: 'El partido tiene más de 120 imputados. ¿No somos responsables de nada?
- Illa cuestiona ahora que haya sido positiva la gratuidad de los peajes de la AP-7: 'Quizá nos equivocamos
- España se juega perder 1.100 millones de fondos europeos este verano si no cumple las exigencias de la UE
- Felipe VI sostiene que España 'puede asumir un papel de liderazgo' en la innovación europea
- Sánchez anuncia una Agencia Estatal de Movilidad Humana para la contratación de inmigrantes en origen