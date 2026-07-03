Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio La BisbalIncendios activosTráfico Tour 2026Instituto Josep CarrerasOperación salidaTiroteo BarcelonaPeajesPlayas BarcelonaOla de calorRosalíaLamine YamalDespoblaciónOsos Pirineo
instagramlinkedin

Debate de la UPEC

El PSC defiende pactar "un programa de mínimos" entre los partidos de izquierdas para las elecciones

El presidente del grupo del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, durante el debate de la UPEC

El presidente del grupo del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, durante el debate de la UPEC / Jordi de Temple

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sara González

Sara González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

¿Cómo frenar el ascenso de la extrema derecha? ¿Qué deben hacer las izquierdas para, más allá de resistir, convencer a la ciudadanía? Este ha sido el principal eje de discusión de los representantes del PSC, ERC, los Comuns y la CUP que han participado en el debate organizado por la Universitat Progresista d'Estiu de Catalunya (UPEC). Ante las respuestas sobre hasta qué punto deben cooperar estos partidos y en plena reflexión sobre el frente de izquierdas planteado por Gabriel Rufián o dirigentes como Gerardo Pisarello, el presidente del grupo socialista en el Parlament, Ferran Pedret, ha abogado por pactar "un programa de mínimos" para las elecciones.

El diputado ha argumentado que no considera que la mejor opción, con el sistema electoral actual, sea presentarse todos juntos para maximizar el resultado, aunque haya manifestado "admiración" por el frente popular que se armó en Francia con el concurso de los movimientos sociales. Sin llegar a ese extremo, ha defendido esa entente programática sobre asuntos en que todas las formaciones estén de acuerdo para que, después, sea quien sea quien llegue a gobernar, lo aplique. "Lo pienso incluso si me tocara secundar a otra fuerza que pasara por delante de la mía, como pasó anteriormente en Barcelona, ha asegurado en referencia a los Comuns.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El permiso de Begoña Gómez para la graduación de su hija confunde a las acusaciones: informan a favor y luego rectifican alegando un 'error
  2. La dirección de RTVE abre expediente al Consejo de Informativos de RNE tras denunciar 'mala praxis' y cuando se cumple un año de los 'viernes negros
  3. Begoña Gómez pide permiso a Peinado para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN y acudir a la graduación de su hija
  4. García-Page: 'El partido tiene más de 120 imputados. ¿No somos responsables de nada?
  5. Illa cuestiona ahora que haya sido positiva la gratuidad de los peajes de la AP-7: 'Quizá nos equivocamos
  6. España se juega perder 1.100 millones de fondos europeos este verano si no cumple las exigencias de la UE
  7. Felipe VI sostiene que España 'puede asumir un papel de liderazgo' en la innovación europea
  8. Sánchez anuncia una Agencia Estatal de Movilidad Humana para la contratación de inmigrantes en origen

El PSC defiende pactar "un programa de mínimos" entre los partidos de izquierdas para las elecciones

El PSC defiende pactar "un programa de mínimos" entre los partidos de izquierdas para las elecciones

El Govern prevé ejecutar al menos el 80% del presupuesto de 2026

El Govern prevé ejecutar al menos el 80% del presupuesto de 2026

Feijóo denuncia que las nacionalizaciones por la 'ley de nietos' "no tienen objetivos inocentes" y es "irresponsable"

Feijóo denuncia que las nacionalizaciones por la 'ley de nietos' "no tienen objetivos inocentes" y es "irresponsable"

El número dos de la SEPI defiende ante el juez reuniones con Air Europa antes del rescate de la compañía

El número dos de la SEPI defiende ante el juez reuniones con Air Europa antes del rescate de la compañía

El gobierno retirará la Gran Cruz de Sanidad a Vallejo Nájera: "Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio"

El gobierno retirará la Gran Cruz de Sanidad a Vallejo Nájera: "Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio"

Pradales lanza un ultimátum a Sánchez para la cesión de la Seguridad Social y los puertos: “No jueguen con el pueblo vasco”

Pradales lanza un ultimátum a Sánchez para la cesión de la Seguridad Social y los puertos: “No jueguen con el pueblo vasco”

Juanma Moreno justifica su pacto con Vox: "Pensé en aguantar a otras elecciones, pero el interés general es que hubiera gobierno"

Juanma Moreno justifica su pacto con Vox: "Pensé en aguantar a otras elecciones, pero el interés general es que hubiera gobierno"

DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE