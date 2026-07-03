El PSC defiende pactar "un programa de mínimos" entre los partidos de izquierdas para las elecciones

¿Cómo frenar el ascenso de la extrema derecha? ¿Qué deben hacer las izquierdas para, más allá de resistir, convencer a la ciudadanía? Este ha sido el principal eje de discusión de los representantes del PSC, ERC, los Comuns y la CUP que han participado en el debate organizado por la Universitat Progresista d'Estiu de Catalunya (UPEC). Ante las respuestas sobre hasta qué punto deben cooperar estos partidos y en plena reflexión sobre el frente de izquierdas planteado por Gabriel Rufián o dirigentes como Gerardo Pisarello, el presidente del grupo socialista en el Parlament, Ferran Pedret, ha abogado por pactar "un programa de mínimos" para las elecciones.

El diputado ha argumentado que no considera que la mejor opción, con el sistema electoral actual, sea presentarse todos juntos para maximizar el resultado, aunque haya manifestado "admiración" por el frente popular que se armó en Francia con el concurso de los movimientos sociales. Sin llegar a ese extremo, ha defendido esa entente programática sobre asuntos en que todas las formaciones estén de acuerdo para que, después, sea quien sea quien llegue a gobernar, lo aplique. "Lo pienso incluso si me tocara secundar a otra fuerza que pasara por delante de la mía, como pasó anteriormente en Barcelona, ha asegurado en referencia a los Comuns.