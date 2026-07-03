El juez del 'caso Koldo' imputa a Jésica Rodríguez y al hermano de Koldo y les cita a declarar el 20 de julio

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la rama del caso Koldo en este tribunal, ha imputado a Jessica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación y la ha citado para que declare el próximo día 20. Moreno ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, en la que cita también para que declaren como investigados, el mismo día, a Joseba García, hermano del exasesor Koldo García, y a Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la declaración de todos ellos como investigados tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exministro a 24 años de prisión y a su ex asesor a 19 años y ocho meses.

El tribunal les sentenció por, entre otros motivos, el enchufe de Jessica en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en las que estuvo contratada entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021, respectivamente, en ambos casos sin desempeñar trabajo alguno. La Fiscalía entiende que la contratación de Jéssica que aborda la sentencia guarda "una íntima conexión" con los hechos investigados en la Audiencia Nacional para "determinar las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivar para los terceros relacionados con los hechos y no enjuiciados por el Supremo", como es el caso de Jessica además de Joseba García e Ignacio Zaldívar.

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La sentencia declara que los hechos relativos a la contratación de Jessica son constitutivos de un delito de malversación en concurso con un delito de tráfico de influencias, al tiempo que asegura que las pruebas "acreditan el decisivo nivel de influencia" que para llevar a cabo la contratación de Rodríguez tuvieron Ábalos y Koldo García, "con la connivencia de terceros no juzgados" en la causa. Es tajante la sentencia cuando afirma que Jessica Rodríguez no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que "el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles púbicas en su cuenta bancaria".